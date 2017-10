Americanii de pe USS Cole, la Constanţa. Ei sunt "războinicii determinaţi", mai puternici decât teroriştii al-Qaida!

Americanii de pe USS Cole, la Constanța. Ei sunt "războinicii determinați", mai puternici decât teroriștii al-Qaida!

Distrugătorul american USS Cole a ajuns, zilele trecute, pe țărmul românesc. Mai exact, celebra navă este acostată în portul Constanța, de unde urmează să plece astăzi. USS Cole a executat antrenamente în largul Mării Negre, într-o colaborare dintre militarii români și americani.Vestitul distrugător USS Cole s-a aflat, pentru câteva zile, în apele Mării Negre, unde s-a antrenat împreună cu militarii români. Printre scenarii, s-au numărat atacurile cu submarine sau avioane militare. Deși militarii americani spun că au muncit mult în aceste zile, cât s-au aflat în Constanța, ei au avut timp și de distracție.„Am jucat și baschet, am fost și în mall, ne-am luat haine, ne-am plimbat. România este cu adevărat frumoasă și mi-aș dori să revin aici. Am muncit mult, dar abia așteptăm să ne reîntoarcem. Deja este a doua oară când mă aflu aici și mi-aș dori să revin. Poate la vară!”, mărturisește Dave Louis, unul dintre militarii americani.O poveste cutremurătoare… USS Cole este dotat cu cele mai sofisticate sisteme de ascultare și inter-ceptare, dar și de ghidare operațională pentru misiuni. Totodată, este dotat și cu un sistem împotriva rachetelor.Distrugătorul american a devenit cu-noscut în octombrie 2000, când a fost ținta unui atac cu bombă executat de un militant al-Qaida în timp ce se afla în portul yemenit Aden. Nava americană alimenta cu combustibil când o ambarcațiune de mici dimensiuni, plină cu explozibil, s-a apropiat de babordul vasului militar și a detonat, producând o gaură în corpul navei de 12 pe 18 metri. În explozie, produsă în apropierea sălii de mese, au murit 17 membri ai echipajului, iar alți 37 de marinari au fost răniți.Marinarii militari de la bordul vasului s-au luptat patru zile cu incendiul produs, reușind să salveze nava. După șase ani de la producerea tragediei, nava USS Cole s-a întors în portul Aden.„Sunt două evenimente pe care le sărbătorim anul acesta. În primul rând, USS Cole împlinește, zilele acestea, 20 de ani de când a fost lansată la apă. De asemenea, se împlinesc 15 ani de când nava noastră a fost atacată în portul Aden din Yemen. Patru zile s-au luptat militarii noștri pentru a stinge flăcările. Și au reușit. Deși multe camere erau inundate, nu s-a scufundat. A reușit să ajungă înapoi în șantier, în Mississippi, iar după aproximativ doi ani, a plecat din nou în misiune! În 2006, ne-am întors în același loc în care se petrecuse tragedia, în portul Aden. Am vrut să le arătăm că suntem puternici și nu ne-au înfrânt, dar și să-i avertizăm, că suntem puternici. De aceea, sloganul navei este «Un războinic determinat»”, a precizat căpitanul comandor David Rowe, secundul navei USS Cole.Într-o zonă a navei, care a fost afectată cel mai rău de explozie, au apărut 17 stele, în memoria celor 17 marinari care și-au pierdut viața.Voie bună româno-americană Ieri, în Aula Academiei Navale Mircea cel Bătrân, militarii americani s-au bucurat de dansurile tradiționale românești. Elevii Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna le-au arătat americanilor cum este să petreci românește. Iar ame-ricanilor le-a plăcut! Cei mai mulți și-au deschis telefoanele inteligente și au filmat dansurile copiilor, pe care au promis că le vor posta pe rețelele de socializare, pentru a vedea și prietenii lor cum s-au distrat alături de români.