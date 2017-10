Amenzi usturătoare pentru pieţarii din Constanţa

2

Atentie la intrarea in piata Tomis 3

Atentie la intrarea in piata Tomis 3, sunt 2 tipe care vand fructe cu cantarele dijmuite, cantare vechi tip Balanta Sibiu, nu electronice, am cumparat 2 kg de capsuni si am veriicat afara la un cantar electronic, avea 1,7 kg., deci 300 grame la 2 kg. erau furate lacantar ! Nimeni nu vede, nimeni nu aude, nu-i posibil sa vinzi cu asemenea cantare dijmiute ! Luati masuri OPC-ule !