Amenzi usturătoare! Ce au în vedere poliţiştii rutieri

Amenzi usturătoare! Ce au în vedere polițiștii rutieri

Polițiștii rutieri constănțeni au organizat, în ultimele 24 de ore, o acțiune pentru depistarea conducătorilor auto care se urcă la volan cu diverse nereguli.Astfel, oamenii legii au dat nu mai puțin de 413 sancțiuni contravenționale, în valoare de 66.550 de lei. Peste 300 de șoferi au fost amendați cu câte 150 de lei pentru că au fost prinși conducând fără a avea centura de siguranță. Însă nu doar conducătorii auto au fost indisciplinați, ci și pietonii. Cinci cetățeni au fost sancționați pentru că au traversat strada neregulamentar, prin loc nepermis.„Cuplați-vă centura de siguranță indiferent de drum și de circumstanțe. Aceasta trebuie așezată bine, cu linia ventrală cât mai jos posibil, pe șolduri și nu pe abdomen, iar cea diagonală trecută peste piept și traversând umerii. Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălțimea sub 150 de centimetri trebuie să poarte centuri de siguranță adaptate greutății și dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub trei ani se transportă numai în dispozitive de reținere omologate”, precizează Cristina Vasile, purtătorul de cuvânt al Serviciului Rutier Constanța. În plus, rutieriștii au reținut 12 permise de conducere, dintre care două pentru șoferii care nu au acordat prioritate altor autovehicule. De asemenea, doi conducători auto au fost prinși în timp ce depășeau neregulamentar. Nici aceștia nu au scăpat de amendă și de suspendarea permisului. Un alt șofer a fost prins conducând deși se afla în stare de ebrietate, iar un vitezoman a rămas pieton pentru că a depășit limita legală de viteză cu peste 50 de kilometri pe oră. De menționat este și faptul că polițiștii rutieri au retras cinci certificate de înmatriculare.