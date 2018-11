Amenzi pentru şoferii beţi prinşi la volan

Amenzi pentru șoferii beți prinși la volan

Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Constanța au desfășurat, în week-end, o serie de acțiuni pentru identificarea conducătorilor auto care se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise. În acest scop, pe perioada desfășurării activităților, oameni legii au aplicat 31 de sancțiuni contravenționale, dintre care 19 pentru conducerea pe drumurile publice sub influența alcoolului. În același timp, ei au reținut 21 de permise de conducere și au aplicat amenzi în valoare 26.970 de lei.Unii dintre ei nu doar că au condus sub influența băuturilor alcoolice, dar și fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Astfel, un bărbat în vârstă de 26 de ani din Medgidia a condus un autoturism, pe strada Călugăreni, din municipiu, și a pierdut controlul direcției de mers, intrând în coliziune cu un stâlp de iluminat public, rezultând doar pagube materiale.Polițiștii din cadrul Poliției orașului Cernavodă au depistat un alt bărbat, tot de 26 de ani, din Medgidia, care a condus un autoturism, pe strada Medgidiei, din Cernavodă, care a refuzat recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Toți șoferii au fost conduși la spital pentru a li se preleva probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În plus, în toate cauzele, polițiștii constănțeni au întocmit dosare penale.