Amenzi în valoare de 20.000 de lei și 11 permise de conducere reținute șoferilor prinși băuți la volan

În noaptea de 6 spre 7 august, în intervalul orar 20:00 - 04:00, polițiști din cadrul Serviciului Rutier și ai Biroului Rutier Constanța, sprijiniți de un ofițer din cadrul Direcției Rutiere, au desfășurat o acțiune în județul Constanța, pe principalele drumuri naționale, dar și în interiorul localităților și stațiunilor de pe litoral, pentru prevenirea conducerii vehiculelor sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Polițiștii au controlat peste 500 de vehicule și au aplicat 19 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 20.000 de lei, totodată fiind reținute, în vederea suspendării, 11 permise de conducere, toate pentru consumul de băuturi alcoolice, sub limita infracțiunii. De asemenea, au fost retrase 8 certificate de înmatriculare, toate pentru lipsa inspecției tehnice periodică. Totodată, polițiștii rutieri au constatat 2 infracțiuni la regimul rutier, pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Spre exemplu, în jurul orei 20:40, polițiștii rutieri au identificat un bărbat, de 64 de ani, din Craiova, care a condus un autoturism pe DN 22, dinspre Tulcea către Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,27 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală. Pentru deplasarea în condiții de siguranță, polițiștii vă recomandă: Nu conduceţi sub influenţa băuturilor alcoolice!; Adaptaţi permanent viteza de deplasare la condițiile de drum și de trafic!; Nu vă angajaţi în efectuarea de depăşiri riscante sau neregulamentare!; Respectaţi normele rutiere privind prioritatea de trecere, indiferent că este vorba despre pietoni sau alte vehicule!; Folosiţi centura de siguranţă, vă poate salva viaţa în caz de accident!; Nu conduceţi dacă vă simţiţi obosiţi! Poliția precizează că în perioada următoare vor continua astfel de acțiuni.