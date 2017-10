AMENINŢĂ CĂ SE ARUNCĂ DE PE BLOC! Iată de ce vrea să-şi pună capăt zilelor un constănţean - UPDATE

AMENINȚĂ CĂ SE ARUNCĂ DE PE BLOC! Iată de ce vrea să-și pună capăt zilelor un constănțean - UPDATE

Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Dobrogea” au fost solicitați în urmă cu puțin timp să intervină în orașul Năvodari, acolo unde o persoană s-a urcat pe un bloc și amenință că se aruncă în gol. Pompierii se deplasează la fața locului cu o autoscară.UPDATE - Bărbatul care amenință că se aruncă de pe blocul A9, din Năvodari, de pe Strada Albinelor, se pare că își motivează gestul prin faptul că ar fi fost părăsit de soție. Are între 35 și 40 de ani, dar nu are încă identitatea cunoscută.UPDATE - Bărbatul are 39 de ani, este din Năvădari, are trei copii și este șomer.