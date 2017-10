Ambasadorul României în SUA, George Maior, declaraţie despre vizele SUA

Ambasadorul României în SUA, George Maior, declarație despre vizele SUA

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Acest lucru nu este, după părerea mea, fair din partea partenerului american și nu mă feresc s-o spun. Eu le-o spun și în discuții, pentru că, într-adevăr, participăm în Afganistan, suntem a patra forță, am realizat atâtea lucruri în planul securizării frontierelor, avem un schimb de informații și operațiuni comune cu serviciile americane foarte eficiente, care au dus la salvarea inclusiv de vieți omenești. Toate aceste eforturi, care sunt și eforturile noastre, mai ales că noi suntem, știți foarte bine, extrem de deschiși și la nivelul opiniei publice pentru America și pentru cetățenii americani care nu au nevoie de vize să călătorească în România, acest lucru ar trebui făcut și pentru români", a declarat Maior într-un interviu la TVR 1.Acesta a punctat că ridicarea vizelor pentru cetățenii români ar fi și în beneficiul Americii."Eu în fiecare zi aproape ridic această chestiune, fie în discuții la Congres, fie la Homeland Security. De exemplu, ideea este de a convinge Homeland Security, acest departament de securitate internă foarte puternic din Statele Unite, de a veni în România cu o evaluare, cu o vizită de evaluare, pe felul exemplar în care noi ne îndeplinim responsabilitățile de securitate. Lucru care ar fi și în beneficiul Americii, să înțeleagă că ridicarea vizelor este un plus pentru securitatea Americii chiar în acest context. Pentru români, vorbesc. Nu ați văzut la noi fenomen terorist pe teritoriul național. Credeți că acest lucru s-a realizat doar pentru că nu suntem țintă? Nu. Vă spun eu, pentru că lucrează niște oameni în anonimat pentru apărarea teritoriului din acest punct de vedere și o fac foarte bine. Deci premisele pentru America ar fi să înțeleagă că și ea va avea de câștigat, și economic, și în planul securității pentru ridicarea vizelor", a afirmat ambasadorul României în SUA, potrivit Agerpres.