Ambarcaţiune cu peste 150 de migranţi, reperată de un elicopter MApN, la Midia

Sa fie trimisi inapoi de unde au venit

Acestia nu sant emigranti, acestia sant islamisti fanatici care vor sa islamizeze Europa. Scopul lor este, de a veni in Europa in numar cat mai mare, dupa care se vor inmultii necontrolat, stiut fiind faptul ca, familiile de arabi au proape toti cate 7-8 copii. Vor inpune legile Sharia, deja in tari ca Anglia si alte tari din vestul Europei , nu vor sa se mai supuna legilor tarii in care traiesc, facand presiuni mari asupra autoritatilor locale sa se instaureze legile Sharia. Sharia este impotriva democratiei, de ex. nu exista nici-o tara islamica in care sa functioneze democratia. Islam =Dictatura, Tiranie.