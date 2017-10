Amatori de senzaţii tari, prinşi de jandarmi cu ecstasy şi marijuana

Amatori de senzații tari, prinși de jandarmi cu ecstasy și marijuana

În perioada 19-21 august, Gruparea Mobilă de Jandarmi Constanța, sub coordonarea Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, a desfășurat o serie de acțiuni de combatere a traficului și consumului de droguri de risc în stațiunile de pe litoralul Mării Negre, cu precădere în Vama Veche și Mamaia.Luni, 21 august, la ora 05.00, în Vama Veche, un echipaj de jandarmerie a observat în apropierea unei terase din localitate, patru tineri care-și confecționau țigarete artizanale, iar în imediata apropiere se simțea un miros înțepător. La vederea jandarmilor, persoanele au devenit agitate și au mărit ritmul de mers. Cei patru, cu vârste cuprinse între 22 și 34 ani, au fost somați și li s-a făcut controlul corporal și al bagajelor. Asupra acestora și în bagaje, jandarmii au mai găsit două comprimate ecstasy, trei folii de staniol cu muguri vegetali de culoare verde și un grinder metalic pentru confecționat joint-uri.Sâmbătă, 19 august, la ora 18.30, jandarmii Grupării Mobile Constanța care se aflau în misiune de menținere și asigurare a ordinii și siguranței publice, la intrarea în stațiunea Mamaia, au observat în apropierea unui hotel, trei tineri agitați care la vederea echipajului au aruncat pe jos joint-urile, au făcut stânga-mprejur, au mărit ritmul de mers și s-au îndreptat spre autoturismul propriu. Persoanele au fost somate și au coborât din autovehicul. În autoturism, sub scaunul din dreapta față, jandarmii au mai găsit o punguliță din plastic transparent ce conținea fragmente vegetale de culoare verde sub formă de muguri și un grinder metalic de culoare neagră.Pastilele, substanțele halucinogene și grinderele vor fi predate la BCCO Constanța pentru continuarea cercetărilor.