Amânarea cu nr. 12 în dosarul de corupţie al lui Mazăre

Amânarea cu nr. 12 în dosarul de corupție al lui Mazăre

Ieri, pentru a 12-a oară, dosarul de corupție al primarului Constanței, Radu Ștefan Mazăre, a fost din nou amânat. Deși primul termen de judecată a fost la data de 18 noiembrie 2008, după aproape doi ani, instanța nu a ajuns nici măcar în stadiul de a da citire materialului de sesizare, din cauza amânărilor succesive, determinate de lipsă de procedură, imposibilitatea unor avocați de a se prezenta în instanță, lipsa expertizelor medico-legale a inculpatelor Elena Ștefănescu și Laura Mariana Leșe etc. Tergiversările din propriul dosar îl „fericesc“ pe Mazăre Ieri, instanța i-a atenționat pe avocați să nu mai lipsească la termene, având în vedere că procesul a început de mai mult de un an și încă nu s-a citit actul de sesizare, judecata fiind amânată la fiecare termen din diverse motive. De această dată, motivul amânării a fost că avocatul unuia dintre inculpați, Aurel Andrei, nu s-a putut prezenta, fiind la Tribunalul Giurgiu, într-un alt proces. De altfel, la începutul ședinței de judecată, Radu Mazăre a declarat că se aștepta la continuarea anchetei „în mod clasic, în România”. După cum a lăsat de înțeles este posibil ca acest dosar să nu se definitiveze niciodată dat fiind faptul că este foarte greu să-i aduni de fiecare dată pe toți inculpații din dosar laolaltă. Durata îndelungată a procesului este explicată de Mazăre prin lipsa evaluărilor la dosar în momentul în care acesta a ajuns în instanță, iar, odată ajuns aici, procurorii au acuzat vreo 70 de oameni de complicitate. „E greu când acuzi 70 de oameni, că odată se îmbolnăvește unul, a doua oară moare altul și uite așa, apoi trebuie să fie o expertiză pentru nu știu ce”, a adăugat Radu Mazăre, fiind conștient că aceste modalități de tergiversare îi sunt favorabile. Instanța a acordat termen de judecată pentru dată de 10 martie. 37 de inculpați și prejudiciu de peste 100 de milioane de euro Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel București, deoarece printre cei 37 de inculpați se află și câțiva notari publici din București. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a 37 de inculpați în legătură cu restituirea și atribuirea nelegală a unor întinse suprafețe de teren intravilan din municipiul Constanța, Mamaia, plajă și faleza, fapte prin care a fost cauzat un prejudiciu în valoare de aproximativ 114 milioane euro (dintre care 77,77 milioane euro reprezintă prejudiciu în dauna statului și 36,16 milioane euro prejudiciu în dauna municipiului Constanța)”, se arată într-un comunicat al DNA. Astfel, au fost trimiși în judecată membrii comisiei de aplicare a Legii 10/2001 din cadrul primăriei Constanța: Radu Ștefan Mazăre - primarul municipiului Constanța, Nicușor Constantinescu - fost consilier municipal, Constantin Racu - fost director al Direcției Administrație Publică, Daniela Ramona Dospinescu - directorul Direcției Patrimoniu, Ion Marica - directorul Direcției Tehnic Investiții, Dan Miron - fost consilier municipal și consilierii juridici Cristian Tălpău, Nora Alina Chircă și Bogdan Ghițulescu. În sarcina acestora s-au reținut infracțiunile de abuz în serviciu contra intere-selor publice, cu obținerea de avantaje patrimoniale, cu conse-cințe deosebit de grave, în formă continuată; fals intelectual, în formă continuată; asociere pentru săvârșirea de infracțiuni. Au mai fost deferiți justiției funcționari din primăria Constanța: Andrei Sozanski, Grațiela Rusu, Gabriela Radu, Claudia Cealera - în sarcina cărora s-au reținut infracțiuni asimilate și în legătură directă cu infracțiuni de corupție. De asemenea, au fost trimiși în judecată funcționari în cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța (OCPI): Luminița Călătoru și Silvia Stanciu, în sarcina cărora s-au reținut infracțiuni asimilate și în legătură directă cu infracțiuni de corupție. DNA i-a deferit justiției și pe man-datarii Georgică Giurgiucanu, Emil Dragoș Săvulescu, Răsvan Mircea Tudorache și Niculae Nejloveanu, în sarcina cărora s-au reținut infracțiuni de complicitate sau instigare la infracțiunile săvârșite de persoanele mai sus menționate. Notarii publici Andrei Aurel-Jean, Cristina Budei și Ruxandra-Luminița Darie, acuzați de infracțiuni asimilate și în legătură directă cu infracțiuni de corupție, au ajuns și ei în fața judecătorilor, ca și moștenitorii persoanelor îndreptățite, Elena Ștefănescu și Laura Mariana Leșe, acuzați de complicitate la infracțiuni asimi-late infracțiunilor de corupție. În calitate de cesionari cumpărători de drepturi succesorale, au fost trimiși în judecată Viorel Pană, Valentin Gheorghe Iones-cu, prin firma sa „Habitat și Ambient” SA, Cristian Borcea și Camboianu Mihai, Bogdan Gabriel Sandu, prin SC „Holland Development Group” SA, și Daniel Ene, Marius Pușcași, Carmen Pușcași și Mihai Sergiu Ceacîreanu, ca persoană fizică și prin firma sa „New Home Construct” SA, pentru complicitate la infracțiuni asimilate și în legătură directă cu infracțiuni de corupție. Interpușii cumpărători de terenuri au fost de asemenea deferiți justiției, aceștia fiind Paraschiva Barbu, Alexandru Octavian Șerban și Basarab Popa, prin firma sa „Pomacost” SA și „Aqualand” SA, la care era acționar, pentru complicitate la infracțiuni asi-milate și în legătură directă cu infracțiuni de corupție. Evaluatorul agreat de primăria Constanța, Alin Horațiu Dima, este trimis în judecată pentru complicitate la infracțiuni asimilate și în legătură directă cu infracțiuni de corupție. Cu aproape 40 de milioane de euro ar fi prejudiciat Mazăre municipiul Constanța! Potrivit DNA, în rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut că, în perioada noiembrie 2002 - iulie 2005, membrii comisiei de aplicare a Legii 10/2001, în exercițiul atribuțiilor de serviciu, cu știință, au soluționat în mod defectuos o serie de cereri de restituire de terenuri, în scopul obținerii de avantaje patrimoniale care s-au materializat în dobândirea de către ei sau de către persoane din anturajul lor a proprietății asupra unor mari suprafețe de teren la care nu aveau dreptul. Astfel, patrimoniul public a fost deposedat de mari suprafețe de teren intravilan în valoare de 114 milioane euro, dintre care 77,77 milioane euro reprezintă prejudiciul în dauna statului și de 36,16 milioane euro prejudiciul în dauna municipiului Constanța. „În mod legal, a fost revendicată suprafața de 309.549 mp, cei îndreptățiți beneficiind de restituiri și atribuiri în suprafață cu puțin mai mare decât jumătate din cea revendicată, în vreme ce res-tituirile și atribuirile ilegale au afectat terenuri cu o întindere de trei ori mai mare decât cea revendicată - aproape un milion de metri pătrați. Au fost restituite porțiuni de plajă și faleză care, potrivit Constituției și legilor în vigoare fac obiectul exclusiv al proprietății publice, adică nu pot ajunge sub nicio formă în proprietatea vreunei persoane fizice sau juridice. Persoanele îndreptățite la restituire au fost determinate, după trecerea unor perioade de timp îndelungate, de doi până la trei ani, ori să-și vândă drepturile succesorale ori să vândă terenurile în cauză, pentru sume de bani ce reprezintă mai puțin de 1% din valoarea terenurilor la care au fost obligate să renunțe. În final, aceste terenuri aveau să ajungă în proprietatea persoanelor cărora le-au fost predestinate, cu mult înainte de soluționarea cererilor de restituire”, se arată în comunicatul DNA. Prețuri de 10 ori mai mici! Procurorii arată că majoritatea terenurilor atribuite pe alte amplasamente, în echivalent valoric, au fost subevaluate, unele la prețuri de 10 ori mai mici decât prețurile reale. Concret, printre aceste terenuri figurează: terenul în suprafață de 27.000 mp pe care s-a construit Parcul de distracții acvatice Aqua Magic de către firma Aqualand (la care unul dintre acționarii principali este Popa Basarab, vărul primarului Mazăre Radu Ștefan); terenul în suprafață de 8.307,78 mp, situat în zona Căpităniei Vila Marina, pe malul lacului Siutghiol, care a ajuns în proprietatea familiei Mazăre (primarul, mama și fratele); terenul în suprafață de 52.471 mp, situat în Parcul Tăbăcăriei, care nu a fost restituit în natură celor îndreptățiți, ci firmei cesionare „Holland Development Group” SA (la care acționar și administrator este Sandu Bogdan Gabriel, iar acționar principal, prin firma Millenium Global Development, este Ionescu Valentin Gheorghe) care a plătit pentru drepturile succesorale un preț de 100 de ori mai mic decât cel real. „Avantajele patrimoniale dobândite ilegal se regăsesc în proprietatea inculpaților sau a firmelor controlate de aceștia, după cum urmează: Mazăre Radu Ștefan (prin firmele „Nisipuri” SA), mama și fratele acestuia (prin firma „APV Media Turism”), Giurgiucanu Georgică, Săvulescu Emil Dragoș, Borcea Cristian, Ionescu Valentin George (prin firma „Habitat și Ambient” SA), Camboianu Mihai, Popa Basarab (prin firmele „Pomacost” SA și „Aqualand” SA), Sandu Bogdan Gabriel (prin firma SC „Holland Develompment Group” SA), Ceacîreanu Mihai Sergiu (ca persoană fizică și prin firma sa „New Home Construct” SA), Șerban Alexandru Octavian, Barbu Paraschiva, Pușcași Marius și Pușcași Carmen”, se arată în comunicatul DNA. În vederea asigurării măsurii confiscării speciale, prin ordonanța din 15 februarie 2008, a fost instituit sechestru asupra terenurilor provenite din săvârșirea infracțiunilor analizate, care au fost identificate în proprietatea unora dintre inculpați și în proprietatea firmelor controlate de aceștia, precizează procurorii.