Amânare în procesul lui Oscar Beneş la Înalta Curte

Amânare în procesul lui Oscar Beneș la Înalta Curte

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție au amânat, pentru 21 martie, judecarea recursului formulat de Casa Națională de Pensii și Asigurări Sociale împotriva deciziei de repunere în funcția de director executiv al Casei Județene de Pensii a lui Oscar Beneș, membru al PD-L. Reamintim că, în cursul lunii noiembrie 2007, Curtea de Apel Constanța a admis contestația formulată de Beneș și a anulat actul prin care a fost suspendat din funcție la sfârșitul lunii iunie 2007. Decizia magistraților este executorie, dar a fost atacată în recurs. La Curtea de Apel Constanța, avocatul angajat în proces, Cornel Popescu, a declarat că decizia este nelegală și a fost luată în perioada în care clientul său se afla în concediu de boală. Ba, mai mult, avocatul a menționat că în înscrisurile privind cercetarea disciplinară a lui Oscar Beneș se menționează că el se afla în concediu medical. Odată cu suspendarea din funcție pentru management defectuos, Casa Națională de Pensii și Asigurări Sociale a declanșat o anchetă administrativă după ce s-ar fi constatat că sunt peste zece mii de cereri nesoluționate și că ar exista o pagubă de 400 de milioane de lei vechi în bugetul instituției publice. Pe de altă parte, un alt dosar ce-l privește pe Oscar Beneș a fost suspendat de Tribunalul Constanța până la judecarea recursului mai sus menționat. Beneș contestă decizia prin care trebuie să plătească 808,04 lei, contravaloarea convorbirilor telefonice efectuate în perioada 25 iunie 2007 - 26 august 2007. Prin avocatul Cornel Popescu, Beneș susține că în perioada respectivă se afla în concediu medical și, apoi, de odihnă, și nu avea cunoștință de suspendarea sa din funcție. În plus, se precizează că nu exista o dispoziție scrisă, prin care să se instituie obligativitatea predării telefonului pe perioada concediilor și că predarea aparatului s-a făcut benevol ulterior. „Consider că în ipoteza în care Casa Județeană de Pensii Constanța ar dovedi că am prejudiciat-o prin folosirea abuzivă a telefonului de serviciu, prejudiciul nu poate fi cel arătat atâta timp cât, personal, am beneficiat de un bonus de 200 de minute de convorbiri gratuite. Consider că nu am prejudiciat-o pe pârâtă prin utilizarea nejustificată a telefonului” mai menționează Beneș prin avocat.