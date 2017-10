Amânare în procesul lui Mustafa Tartoussi

Magistrații de la Curtea de Apel Constanța au amânat pentru 30 august judecarea prelungirii măsurii de a nu părăsi țara impusă lui Mustafa Tartoussi, cercetat în legătură cu fuga lui Omar Hayssam la bordul navei Iman T. Instanța a decis ca până la acest termen să se facă demersuri pentru obținerea dosarului de urmărire penală. Iman T aparține firmei Medite-ranean Line Incorporated, înregistrată în Dellaware, SUA (zonă considerată paradis fiscal), având ca agent societatea Ashila Shipping și ca operator naval firma Tartoussi Shipping, care aparține omului de afaceri sirian Mustafa Tartoussi. Iman T este un cargou pentru mărfuri generale și navighează sub pavilion coreean. Pe 30 iunie 2006, când DIICOT spune că Omar Hayssam, judecat pentru răpirea celor trei ziariști români la Bagdad, ar fi ieșit din țară la bordul vasului Iman T, nava a fost inspectată în amănunt, de Poliția de Frontieră, după ce tot echipajul a fost coborât pe cheu. Vasul Iman T a fost arestat în portul Constanța, la data de 5 august, de procurorul Ciprian Nastasiu, cel care l-a eliberat pe Omar Hayssam, pe motiv că acesta ar fi mijlocul de transport folosit de sirian pentru a fugi din România. Nava circulă sub pavilion nord-coreean, este proprietatea firmei Mediteraneean Line, înregistrată în paradisul fiscal Delaware - SUA, și este administrată de o firmă a sirianului Mustafa Tartoussi. Mustafa Tartoussi neagă faptul că Omar Hayssam ar fi ieșit din România la bordul vasului administrat de el și susține că toată această acuzație a fost născocită de procurorul Ciprian Nastasiu, din dorința de răzbunare. Omar Hayssam a reușit să fugă din România după ce a fost eliberat în 26 aprilie 2006, prin intervenția neuzuală a procurorului de caz Ciprian Nastasiu, care a cerut punerea în libertate a sirianului pentru ca acesta să-și poată trata cancerul generalizat. Ulterior, s-a descoperit că nu exista nici o dovadă medicală prin care să se constate un astfel de diagnostic.