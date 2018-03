„Am stat sub steag şi am jurat credinţă ţării. Cu ce m-am ales? A trebuit să plec printre străini…”

„Am stat sub steag și am jurat credință țării. Cu ce m-am ales? A trebuit să plec printre străini…”

Am primit pe adresa redacției o scrisoare emoționantă a unui cititor, fost militar, stabilit de câțiva ani în Canada. Povestea sa poate fi rezumată astfel: a servit patria mai bine de 20 de ani, a tot sperat că traiul său va fi mai bun, dar a sfârșit prin a lua calea exilului. Mai exact, a plecat cu familia în străinătate, luând - practic - viața de la zero. Acum activează în cu totul alt domeniu, o duce foarte bine, dar urma de regret, că nu și-a putut realiza visurile în țara sa natală, îl va urmări toată viața.„Am ales cariera armelor pentru că bunicul meu a fost ofițer pe timpul Regelui Mihai. A suferit mult după ce au venit comuniștii la putere, dar suferința lui m-a împins parcă de la spate să urmez și eu această cale. Am îmbrăcat uniforma unei unități de elită, de cercetare, participând la o serie de misiuni speciale atât în țară, cât și în străinătate. Am stat sub steag, am depus jurământul de credință, am sperat că în România va fi mai bine, că voi putea să îmi realizez toate planurile.Din păcate, n-a fost așa. Veniturile insuficiente, condițiile de muncă și, nu în ultimul rând, poziționarea statutului de militar către periferia socială m-au determinat să iau decizia radicală. Am renunțat la tot în țară, la pensie, și am plecat în Canada. Nu a fost ușor nici aici, dar, cu seriozitate, disciplină, am reușit să ne punem pe picioare și să trăim așa cum ne-am dorit, dar cum nu am reușit în România.Nu spun că soluția plecării în străinătate este cea mai bună, dar eu nu am găsit alta.Le urez mult succes militarilor rămași acasă!”, a transmis Adrian T., fost subofițer.XXXPersonal, cunosc mulți militari care au ieșit din sistem. Cazuri similare cu cele ale lui Adrian sunt convins că sunt cu sutele, cu miile, iar exodul nu se va opri prea curând.Se fac eforturi pentru îmbunătățirea traiului militarilor, se discută despre mărirea soldelor, despre înzestrarea Armatei, despre subvenția la plata ratelor pentru locuință. Se așteaptă însă deciziile concrete! Când vor veni? Poate nu la Paștele Cailor…