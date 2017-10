„Am spart uşa şi am intrat peste ei. Dormeau cu pistoalele şi săbiile sub pernă“

3

Avem legi cere ii favorizeaza pe infractori si ii defavorizeaza pe cetatanii corecti

Cind se discuta despre astfel de interventii se dau date concrete, nu “doi tineri” ( cine sunt ăia ???) sau alte date superficiale care nu spun nimic. Altfel, nu se face decit reclama la orice interventie nejustificata si abuziva asupra cetateanului, altfel nu se face decit reclama la metodele de represiune si de teroare pe care le poate folosi un stat neinteresat in mod real de problemele cetateanului. Eu sunt categoric impotriva infractorilor. Dar in prezent legile sunt facute in asa fel incit sa ia omului orice posibilitate de autoaparare si sa favorizeze agresorul si infractorul. Exemplu : cotrobaitul in masina personala in stilul tilharilor de strada pt. a se gasi orice obiect pe care un om l-ar putea folosi pt. a se apara. Daca acel om se duce la pescuit sa in alta parte in pustietate, cine ii asigura protectia? Si asta in timp ce toti tiganii au in carute topoare, seceri, etc. si nimeni, niciodata, nu le face vreun control !