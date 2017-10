„Am plătit un milion de euro numai pe chiria plajelor, dar nu am fost lăsat să funcţionez“

Sorin Greavu, directorul Romned:

„Am plătit un milion de euro numai pe chiria plajelor, dar nu am fost lăsat să funcționez“

Administrația Bazinală Apele Dobrogea Litoral a organizat, ieri, cea de-a treia rundă a licitațiilor pentru închirierea plajelor de pe litoral. Interesul a fost maxim, ținând cont că disputa s-a dus pe suprafețele de nisip din centrul stațiunii Mamaia. Sorin Greavu, directorul Romned, cel mai mare operator de plajă de pe litoralul românesc, s-a declarat dezamăgit de procedura greoaie și târzie privind închirierea sectoarelor de nisip. „Sunt niște bălării licitațiile astea. Particip ca să nu stau și anul acesta cu investițiile în magazie. Am cumpărat utilaje, șezlonguri, tot ce trebuie pentru organizarea unei plaje, dar nu am putut să le folosesc până acum pentru că nu mi-au dat primăriile autorizație de funcționare. Anul trecut, am plătit un milion de euro numai pe chiria plajelor, deși nu am fost lăsat să funcționez. Din acest motiv, sunt în instanță și cu Apele Române, și cu Primăria Constanța și cu celelalte primării. Până acum am câștigat toate procesele. Dacă așa vor ei, e treaba lor. Nu mă lasă să îmi desfășor activitatea, eu îi dau în judecată. Plătesc chirii, însă ei nu mi-au asigurat nici apă, nici canalizare, nicio utilitate”, a declarat Sorin Greavu. Omul de afaceri a dezvăluit că a câștigat un contract cu autoritățile bulgare, pe cinci ani, prin care se angajează să ecologizeze plajele de la Nisipurile de Aur. „Totul este mult mai organizat acolo, nu ai probleme cu nimeni. Dacă ești serios, reziști, dacă nu, pleci. E simplu. De aceea, ei fac cu o lună mai mult turism ca noi, pe litoral. Încep mai devreme și termină mai târziu, pentru că hotelurile sunt mai ieftine, iar condițiile mult mai bune”, a precizat Greavu, făcând o comparație între litoralul românesc și cel al vecinilor bulgari. În zilele trecute, licitațiile nu au fost un succes, ținând cont că, din 72 de sectoare, doar 10 au fost adjudecate. Astfel, în stațiunile Agigea, Olimp și Vama Veche, din 24 de plaje, au fost închiriate două, iar în nordul stațiunii Mamaia și în Eforie Nord, din 48 de plaje, au fost adjudecate 10.