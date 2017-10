Am fost spiriduşii lui Moş Crăciun!

Campanie „Cuget Liber“

Am fost spiridușii lui Moș Crăciun!

Trei familii din Medgidia vor avea parte de sărbători îmbelșugate anul acesta. Moș Crăciun le-a trimis numeroase cadouri, prin intermediul constănțenilor care au răspuns campaniei inițiate de Trustul de presă „Cuget Liber“.Situația familiei Morcov, ce locuiește în chirie într-o cămăruță din incinta fermei din Medgidia, prezentată în paginile ziarului „Cuget Liber”, a sensibilizat numeroși constănțeni. Cititori ai ziarului, angajați ai Trustului „Cuget Liber”, polițiști, procurori, voluntarii de la Crucea Roșie Constanța, reprezentanți ai Primăriei Medgidia și în special elevii Școlii Gimnaziale nr. 1 Poarta Albă coordonati de directoarea Florentina Mangri, și-au unit forțele pentru a le face o bucurie celor patru copilași - Andrei și Alexandru, micuții cuplului Ionela și Ionuț Morcov, dar și frățiorilor tinerei, Dorin și Cosmin, acum aflați în îngrijirea lor, după ce mama lor a fost omorâtă în bătaie de tată, iar acesta și-a pus capăt zilelor.Dulciuri, hăinuțe, alimente, jucării, rechizite au fost strânse la sediul Trustului de presă „Cuget Liber”. Iar pentru că numărul donațiilor a fost peste așteptări, ne-a oferit astfel ocazia să facem o bucurie și altor două familii din Medgidia.Colindați de elevii Școlii nr. 1 Poarta AlbăAșa că, vineri, la prânz, am pornit spre Medgidia, împreună cu o parte dintre cei care au contribuit: elevii din clasele a IV-a și a VII-a din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Poarta Albă, însoțiți de învățătoarea Larisa Ferghelegiu și prof. Claudiu Șoptelea, voluntari de la Crucea Roșie Constanța și Crucea Roșie Medgidia, subinsp. Marin Dinu, șeful Biroului Rutier din cadrul Poliției municipale Medgidia, angajați ai Primăriei Medgidia. Caravanei i s-a alăturat și o familie din Constanța, ce a citit în ziarul „Cuget Liber” despre situația familiei Morcov și a vrut să vină, personal, să le ofere cadouri.Prima oprire a fost în fermă, la familia Morcov, unde Ionela și Ionuț și cei patru copilași ne așteptau emoționați. Și pentru că datina este ca, în această perioadă, să se facă urări, copilașii de la unitatea de învățământ din Poarta Albă i-au colindat pe copilașii cărora veniseră să le aducă daruri.„Vă mulțumim din tot sufletul! Datorită tuturor, anul acesta vom avea un Crăciun de vis cu de toate. Copiii au avut foarte multe emoții, și noi la fel. Suntem foarte, foarte fericiți. Vă mulțumim și vă îmbră-țișăm pe toți”, a transmis Ionela celor care i-au sărit în ajutor.Rămași în grija bunicilorUrmătorul popas a fost la familia Drăgoi, unde i-am găsit pe Ale-xandra Ioana, de cinci ani, Geor-ge Andrei, de patru ani, și Ștefania, de un an și șase luni. Îmbujorați, cei trei i-au privit mirați pe elevii care-i colindau și, ruși-nați, au primit cadourile. Mama lor este plecată în străinătate, la muncă, tatăl de asemenea, iar ei au rămas în grija bunicilor ma-terni.Șapte suflete înghesuite într-o camerăUltima oprire a fost la familia Covalenco, unde am împărțit cadouri celor cinci copii roșcovani: Anastasia, de un an și șase luni, Marian, de trei ani, Iulian Mihăiță, de șase ani, Andreea Nicoleta, de opt ani și George, de 11 ani. Locuiesc, împreună cu părinții, într-o cămăruță în curtea bunicilor. Singura sursă de venit sunt alocațiile, căci nici mama, nici tata nu au un loc de muncă stabil; doar tatăl mai găsește, din când în când, să meargă cu ziua la unul și la altul și așa au ce pune pe masă.Sensibilizați de cele trei cazuri, cei care i-au cunoscut au promis că vor reveni, în viitor, cu alte ajutoare.