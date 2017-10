Unul dintre complicii jafului de la „Cafe Cafe“:

„Am făcut asta pentru bani!“

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au judecat recursurile declarate de cei trei tineri acuzați de comiterea tâl-hăriei de la restaurantul Cafe Cafe împotriva arestării preventive dispusă de Judecătorie. Singurul care a dorit să dea declarație în fața judecătorilor a fost Laurențiu Bogdan Târziu. El a spus: „Nu am știut de intenția lui Cezar Virgil Stăncescu de a sustrage bunuri. Eu am fost sunat de Ion Costin, pentru a-l transporta și a lua pe cineva. Când am ajuns mi s-a spus să cobor pe plajă cu Ion Costin, ulterior Stăncescu a venit cu două genți, fără să realizez ce se află în ele. Am mers apoi la Ion Costin acasă. Acolo, Stăn-cescu ne-a spus că bunurile sunt din spargerea de la restaurantul Cafe Cafe, fără să ne povestească și alte împrejurări. În cele două genți erau două laptop-uri și o casă de valori. De la locuința lui Ion Costin am mers spre Năvodari, pentru a sparge casa de valori. Recunosc că am făcut asta pentru bani… După ce am spart casa de valori am constatat că acolo se aflau euro, dolari, lei, dar și înscrisuri. Eu am primit partea mea, aproximativ 40 de milioane de lei vechi. În total, apreciez că în casa de valori erau aproximativ 200 de milioane de lei vechi. Cele două laptop-uri au fost luate de Ion Costin și Stăncescu”. Avocații inculpaților au solicitat punerea lor în libertate, pledoariile axându-se preponderent pe faptul că ei nu au antecedente penale și că au vârste foarte fragede. Apărătorii lui Ion Costin și Laurențiu Bogdan Târziu au mai spus că, de fapt, încadrarea juridică - complicitate la tâlhărie - ar fi una forțată, pentru că ei, practic, nu au știut că Stăncescu pregătește comiterea faptei, nu s-au vorbit înainte, ci acesta i-a sunat abia după ce comisese fapta. În aceste condiții, Ion Costin și Laurențiu Bogdan Târziu nu s-ar face vinovați decât de comiterea infracțiunii de tăinuire, mai susțin avocații. Apărătorul lui Ion Costin a mai depus la dosar mai multe carac-terizări de la vecini și angajatorii la care a lucrat. Magistrații de la Tribunalul Constanța au decis respingerea recursurilor declarate de cei trei și cercetarea lor în continuare în stare de arest preventiv. Paznicul, snopit în bătaie Amintim că la numai 24 de ore de la comiterea jafului de la restaurantul Cafe Cafe, când paznicul localului a fost bătut crunt și tâlharii au furat casa de valori și două laptop-uri, oamenii legii au reușit să-i prindă pe autori. Cezar Virgil Stăncescu, de 22 de ani, Laurențiu Bogdan Târziu, de 23 de ani, și Ion Costin, de 19 ani, au fost imediat reținuți și arestați de Judecătoria Constanța pentru o perioadă de 29 de zile. În urma investigațiilor efectuate de polițiști a reieșit faptul că principalul suspect de comiterea faptei este Cezar Virgil Stăncescu, un fost angajat care a lucrat la restaurantul respectiv până acum o săptămână, când a fost dat afară din cauza unor probleme la locul de muncă. Oamenii legii susțin că la săvârșirea infracțiunii, împreună cu Stăncescu au mai participat Laurențiu Bogdan Târziu și Ion Costin, care l-au ajutat să fugă cu autotu-rismul și să transporte casa de valori. După ce au luat banii, cei trei au aruncat caseta metalică în Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari. În urma perchezițiilor, anche-tatorii au reușit să recupereze cele două laptop-uri și suma de 14.000 de lei. În cursul zilei de ieri, cei trei au fost audiați de procurori și trimiși în fața instanței cu propunerea de arestare preventivă, pe numele lor fiind emise mandate pentru o perioadă de 29 de zile. Potrivit procurorilor, Stăncescu este acuzat de tâlhărie, iar Târziu și Costin, de complicitate la tâlhărie. În cursul zilei de luni, în jurul orei 7,00, polițiștii au fost sesizați de Petru Brat, că Marin Lixăndroiu, de 72 de ani, paznicul localului Cafe Cafe, a fost găsit plin de sânge. El a fost transportat, imediat, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, iar medicii l-au băgat în sala de operație deoarece avea mai multe lovituri la cap. Oamenii legii s-au deplasat la restaurantul Cafe Cafe și au constatat că este vorba despre o tâlhărie. Din cercetări a reieșit că mai mulți indivizi necunoscuți au intrat în local și l-au luat la bătaie pe paznic până l-au lăsat într-o baltă de sânge. Tâlharii au furat casa de valori în care se aflau vânzările din week-end, aproximativ 20.000 de lei, și două laptop-uri. Cu toate eforturile medicilor, starea de sănătate a paznicului s-a agravat. El a intrat în comă, iar medicii îi dau șanse minime de supraviețuire.