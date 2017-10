Giani Deli-Iorga, suspectul principal în comiterea dublului asasinat de la Cernavodă

„Am comis cele două crime, dar nu cred că reprezint un pericol public!“

Așa cum era de așteptat, avocatul angajat de familia lui Giani Deli-Iorga, Aurica Grigorescu, a venit pornită, ieri, la Curtea de Apel Constanța, să facă scandal. Încă de la prima oră a dimineții, aceasta s-a prezentat ca un taifun în sala de judecată și, în doar câteva minute, a ajuns să recuze președintele completului, respectiv pe magistratul Zoița Frangu. Motivul l-a constituit faptul că judecătorul și-ar fi exprimat punctul de vedere și s-ar fi antepronunțat în dosar. După câteva ore, Curtea de Apel Constanța s-a pronunțat și a decis respingerea cererii de recuzare formulate de Aurica Grigorescu, fiind reluată judecarea recursului. Reprezentantul Parchetului a invocat excepția tardivității declarării recursului, spunând că Deli-Iorga a fost arestat la data de 6 ianuarie și a declarat recurs la data de 12 ianuarie, în condițiile în care termenul legal de contestare a hotărârii este de 24 de ore. „Suspectul a formulat recurs abia pe 12 ianuarie, cu toate că i s-a adus la cunoștință faptul că are dreptul să conteste hotărârea de arestare preventivă numai în 24 de ore”, a spus procurorul. Avocatul Aurica Grigorescu a susținut însă că Deli-Iorga nu ar fi știut că poate formula recurs. „Clientului meu nu i s-a spus ce trebuie să facă, cei de la arest nu l-au întrebat dacă este mulțumit de decizia de arestare preventivă și el nu a știut care este procedura. Abia pe 12 ianuarie, când am luat legătura cu el, mi-a spus că vrea să facă recurs”, a susținut avocata. Deli-Iorga, „unealta“ lui Bogdan Mitu Pentru a verifica aceste aspec-te, instanța a fost nevoită să suspende din nou ședința de judecată, ca să facă o adresă către Tribunalul Constanța pentru a se comunica modalitatea în care i s-a adus la cunoștință inculpatului faptul că poate face recurs. Când ședința s-a reluat, după ora 14, pentru a treia oară în aceeași zi, avocatul a continuat să susțină că Deli-Iorga a lăsat să se înțeleagă faptul că ar vrea să declare recurs, dar că cei de la arest nu i-au pus la dispoziție mijloacele necesare pentru a face asta. „Luarea măsurii arestării preventive împotriva lui Giani Deli-Iorga nu se justifică. Nu există probe și indicii care să arate că el este autorul dublului asasinat, ci numai concluziile preliminare ale autopsiei celor două persoane pe care Deli-Iorga le cunoștea. În plus, anchetatorii se bazează pe dovezile găsite în mașina lui Bogdan Mitu. Părerea mea este că Mitu a lăsat tendențios cartea de identitate a lui Giani Deli-Iorga în mașină și două cuțite în portbagaj, care nu au fost examinate încă”, s-a aruncat în supoziții avocatul Aurica Grigorescu. Aceasta a mai spus că Giani Deli-Iorga ar putea fi acuzat cel mult de favorizarea infractorului, pentru că îl acoperă pe Bogdan Mitu, dar nicidecum de faptul că ar fi omorât doi oameni. „A existat o înțelegere prealabilă între Deli-Iorga și Mitu pentru a-i da celui din urmă posibilitatea să dispară. De altfel, Bogdan Mitu asta a și urmărit de la început, să inducă în eroare polițiștii și procurorii, să îi ducă pe o pistă greșită...Dovadă că el este încă dispărut și Deli-Iorga în arest”, a continuat descrierea propriului scenariu Aurica Grigorescu. Se pare însă că Giani nu a înțeles ideea tuturor acestor încercări disperate ale propriului avocat de a fi disculpat de comiterea crimelor, de altfel, recunoscute. Așa se face că Giani Deli-Iorga a spus că el este autorul celor două crime, că regretă ce a făcut și că, în cazul în care este pus în libertate, „cred că nu aș reprezenta pericol public”. Curtea de Apel Constanța a respins recursul pe motiv că a fost formulat tardiv, după termenul legal de 24 de ore de la pronunțarea sentinței instanței de fond.