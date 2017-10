„Am ajuns o ruşine pentru familie şi pentru mine! Regret că era să nenorocesc un om!“

Fostul polițist de la Transporturi, Marius Ionuț Magda, acuzat de tentativă de viol:

„Am ajuns o rușine pentru familie și pentru mine! Regret că era să nenorocesc un om!“

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au judecat recursul declarat de fostul polițist de la Transporturi, Marius Ionuț Magda, de 29 de ani, acuzat că a încercat să violeze o elevă de la Liceul Energetic, împotriva deciziei Judecătoriei prin care pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile. El a spus judecătorilor: „Regret fapta comisă. Am făcut-o sub imperiul șocului”; la care a completat: „Nu mă simt în stare să dau declarație. Avocatul meu va completa ce am de spus. Sunt într-o stare fizică nu foarte bună”. Apărătorul fostului om al legii a solicitat cercetarea în stare de libertate a bărbatului, respectiv înlocuirea stării de arest cu aceea de a nu părăsi localitatea de domiciliu. „Era într-o stare psihică foarte gravă, sub influența consumului de plante etnobotanice. Unul dintre părinți (n.r. - tatăl) are cancer și urma să fie operat chiar în acea zi (n.r. - în care Magda a atacat-o pe elevă). E un pericol când consumă plante etnobotanice, în rest e un om deosebit” - a mai spus apărătorul. El a completat că fostului polițist îi este rușine de ceea ce a făcut, mai ales față de părinți, că nu a conștientizat fapta comisă. Totodată, apărătorul a afirmat că, dacă ar fi lăsat în libertate, Marius Ionuț Magda ar putea fi obligat să urmeze un tratament medical sub supraveghere. „Până acum, în arestul IPJ nu a primit vreun tratament, iar el a consumat plante etnobota-nice o perioadă destul de îndelungată” - a spus avocatul. Procurorul de ședință a solicitat menținerea în arest a lui Marius Ionuț Magda, susținând că „dacă este în libertate există pericolul ca el să-și reia obiceiul de a consuma plante etnobotanice și de a comite infracțiuni la fel de grave”. În ultimul cuvânt, Marius Ionuț Magda a încercat să convingă judecătorii să îl lase în libertate spunând: „Am ajuns o rușine pentru familie și pentru mine! Regret că era să nenorocesc un om. Vreau să mai stau cu tatăl meu cât mai e în viață!”. După câteva ore de deliberări, magistrații de la Tribunalul Constanța au respins recursul declarat de individ, astfel că el va rămâne în arestul IPJ Constanța pentru o perioadă de 29 de zile. Seringa nu a fost găsită Pe de altă parte, ancheta procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța continuă. Deși încă de la început s-a tot vorbit de seringa cu care victima a fost amenințată, procurorii ne-au declarat că respectiva „armă” nu a fost găsită de anchetatori. Polițiștii s-au deplasat și miercuri la fața locului, pentru a cerceta cu mai mare atenție zona în care a avut loc incidentul, dar despre seringa despre care s-a tot făcut vorbire, nici pomeneală. Este posibil ca Marius Ionuț Magda să fi reușit să o arunce sau să o ascundă până să fie prins de polițiști. Prin urmare, dacă seringa, care conținea, spun martorii și victima, un lichid de culoare roșie, nu va fi găsită, nu se va ști niciodată ce anume se afla în ea: sânge, alte substanțe otrăvitoare sau apă colorată. Aceasta constituia și o probă solidă a dosarului, la care martorii prezenți la incident au tot făcut referire. Atacul, în parcul Tăbăcărie Amintim că, în cursul zilei de luni, o elevă de la Colegiul Energetic, din Constanța, a fost bătută cu sălbăticie și a scăpat ca prin minune de a nu fi violată. Bianca L., de 17 ani, plecase de la școală împreună cu o colegă, Sandra T. Cele două fete erau însoțite de un băiat și se îndreptau, pe malul lacului Tăbăcărie, spre biserica Sfântul Mina. La un moment dat, de ei s-a apropiat un tânăr ce avea în mână o seringă plină cu un lichid roșu, ce părea a fi sânge. Individul a tăbărât pe Bianca și a luat-o la bătaie, după care a încercat să o violeze. În tot acest timp, cealaltă fată a reușit să sune la 112 și să-i anunțe și pe părinții fetei bătute de cele întâmplate. Agresorul a fost prins și dus la Poliție.