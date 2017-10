Alpinista din Constanţa, moartă în SUA: „Sunt româncă. Tot ce faci tu, eu pot să fac mai bine!”

2

Sunt mandru ca sunt roman

Fie ca dumnezeu, sa aline durerea parintilor si celor care au cunoscut-o, fie deapururi ,tineretea ei o vesnicie, sa-i fie tarana usoara, ca-ci asta e neamul romanesc stie sa-si apere demnitatea de roman si acolo departe de tara, sugerez ca in locul unde a murit sa fie ridicat o cruce si la capatai sa fie pus un steag romanesc in amintirea sufletului ca-ci in pieptul ei batea o inima de roman de cat si a generatiilor viitoare. Condoleante familiei si dumnezeu sa o ierte si sa o adihneasca in pace.