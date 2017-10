ALOOO, POLIŢIAAAA....!!! MOARTEA BÂNTUIE PE ŞOSELE! Epileptici cu permis de conducere

ALOOO, POLIȚIAAAA....!!! MOARTEA BÂNTUIE PE ȘOSELE! Epileptici cu permis de conducere

Recenta tragedie de la Brăila, unde cinci persoane au fost spulberate și ucise pe loc, într-o stație de autobuz, după ce un șofer care suferea de epilepsie a intrat direct în ele, apăsând pedala de accelerație, generează o serie de comentarii, mai ales că testele - preliminare, ce-i drept! - au arătat că șoferul se afla sub influența drogurilor în momentul accidentului.Dincolo de durerea sfâșietoare a familiilor și apropiaților celor morți în cumplitul accident, vinovații trebuie să răspundă. Internat cu multiple fracturi, șoferul a vorbit presei pentru prima dată și nu a recunoscut că în momentul tragicului accident era sub influența drogurilor. A spus că motivul pentru care a pierdut controlul autoturismului a fost o criză de epilepsie, adăugând că medicul său de familie era conștient de problemele sale de sănătate. În schimb, nu a dorit să comenteze în legătură cu modul în care a obținut permisul de conducere, în ciuda problemelor de sănătate.„Nu m-am drogat! Îmi pare rău pentru ce am făcut. Nu am vrut să omor pe nimeni. Transmit condoleanțe familiilor victimelor. Medicul meu de familie știa că sufăr de epilepsie”, a declarat șoferul-ucigaș, citat de infobrăila.ro.Tânărul de 27 de ani este acum cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.Condoleanțe… sistemuluiCondoleanțele, din păcate, nu-i vor ajuta pe copiii rămași fără părinți să înțeleagă de ce au rămas singuri pe lume și nici nu vor alina suferința celor apropiați.Pentru a descoperi cine sunt adevărații vinovați din spatele unor astfel de tragedii, trebuie să deschidem legislația în vigoare. Din articolul 6 al Ordinului 1162/2010, privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aflăm că epilepsia este definită ca atare dacă au avut loc două sau mai multe crize de epilepsie la un interval mai mic de cinci ani. De asemenea, conducătorilor auto cu epilepsie trebuie să li se monitorizeze capacitatea de a conduce până când trec cel puțin cinci ani fără nicio criză. Dacă persoana suferă de epilepsie, criteriile pentru acordarea sau reînnoirea necondiționată a permisului nu sunt întrunite. Încă o dată, putem vedea cum legea spune ceva, iar realitatea arată cu totul și cu totul altceva.Orice boală dispare când vrea medicul de familiePotrivit aceluiași articol 6, o persoană care a avut o criză inițială sau izolată ori și-a pierdut conștiența trebuie sfătuită să nu conducă autovehicule. Este nece-sară întocmirea unui raport de specialitate în care să se precizeze perioada în care este interzisă conducerea unui autovehicul și monitorizarea ulterioară necesară.La fel ca-n cazul de la Brăila, și în Constanța, medicul de familie poate trimite cu bună știință un pericol iminent pe străzi și nimeni nu pățește nimic. Asta până când se întâmplă o tragedie, dar uitarea este omenească și totul poate reveni la normal, într-un sistem defect.„Obligatoriu pentru întocmirea acestei fișe medicale este și o adeverință de la medicul de familie din care să rezulte că persoana în cauză nu suferă de o afecțiune incompatibilă cu calitatea de conducător auto. Printre aceste afecțiuni medicale se numără și epilepsia. În acest caz, se poate conduce cu un aviz medical autorizat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisarul șef Marian Tudose, șeful Compartimentului Permise de Conducere din cadrul Serviciului Permise și Înmatriculări Auto Constanța.v v vO parte a neurologilor sunt de părere că persoanele care suferă de epilepsie nu au ce căuta la volan, întrucât crizele pot apărea în orice moment.„Examinarea medicală se desfășoară absolut normal, ca pentru toată lumea. Doar că, medicul neurolog are cel mai important rol în acest caz. Există comisii speciale care acordă astfel de avize. Nu cred că un bolnav epileptic ar trebui să aibă carnet de conducere, pentru că nu se știe niciodată în ce moment ar putea avea o nouă criză”, a declarat psihologul Cristina Dincu.