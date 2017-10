„Alo? Hoţii mi-au furat maşina!“ Leac pentru şoferii care parchează unde au chef

4

Basme gazetaresti.Studiu de caz

A fost odata ca-n povesti,a fost odata o parcare in piata garii din Constanta.Toate garile si aerogarile din lume au o parcare a lor. In parcarea din poveste se odihneau masinile locatarilor din blocul apropiat(blocul MTTC).Tot aici mai poposeau masinile celor care calatoreau cu trenul.Venea omul cu masina lui la gara,o lasa in siguranta,se urca in tren,si la intoarcere o gasea tot acolo.Imparatul Rosu a desfiintat parcarea,a dat-o la un zmeu.Zmeul Imparatului Rosu a ridicat o autogara,Autogara Victoria Babilonului.Masinile din vechea parcare au ajuns pe trotuarul blocului vecin(pe str.Th.Burada).Putin mai la deal,in dreptul autogarii,a fost alta parcare.Incapeau acolo cam 100 de masini.Imparatul Rosu a dat-o la varcolaci.Varcolacii au ridicat o benzinarie.Din fosta parcare a ramas doar o palma.Acum este parcare privata.Cate n-a facut Mazare pentru Constanta.Intr-o zi din luna ianuarie 2014,o mamica isi scoate copilul la aer.Copilul ei are un handicap si este imobilizat intr-un carucior cu rotile.Baiatul are cam 17 ani.Mamica se blocase chiar in usa scarii.In stanga nameti,in dreapta nameti,in fata masini parcate pe trotuar.Am intrebat-o daca pot sa o ajut cu ceva."Nu aveti cu ce sa ma ajutati,domnu'... ",a raspuns mamica.Tot in zona aia,am vazut o mamica cu bebelusul pe carosabil.Pe trotuar erau parcate masini si pe carosabil la un metru distanta de mamica noastra,"expresul" de Burada o depasea cu peste 80km/h in oras.Doar ce scapase de la semnal.Tot in zona asta oamenii legii "blocheaza" neveste daca le prind pe carosabil.Au mult tupeu.Acolo a fost "blocata" pe carosabil,sotia mea.A trebuit sa platesc o amenda ca sa-mi recuperez nevasta din ghiarele caracatitei mazariste.Este vara,autobuzele grele din Autogara Victoria Nesimtirii,parcheaza pe trotuar sau pe spatiul verde,cu teava de esapament infipta in boscheti.Doi trandafiri mutanti,se incapataneaza sa-i faca in ciuda primarului. Murim,ne uscam,luptam,ne afumam,noi de-aicia nu plecam ! In timpul asta,in autogara veche cu destinatie de obor se vand pufuleti,acadele si pepeni verzi.Presedintele Asociatiei Judetene Constanta pentru Persoane cu Handicap i-a acordat primarului diploma de Primar pe Viata.Drept multumire,Mazare a acordat si el diplome pentru persoanele cu handicap.In diplome sa ne iubim sau in amenzi sa ne casapim ? Presupun ca "omul legii" este cel din poza.Daca eu l-as vedea in autobuz,prima reactie ar fi sa-mi verific portofelul.Sa va traiasca balamucul urban !