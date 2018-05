Alina Bica a primit statutul de refugiat politic în Costa Rica

Fostul procuror-șef al DIICOT, Alina Bica, a primit statutul de refugiat politic în Costa Rica până în luna ianuarie 2019.Avocatul Alinei Bica a explicat în fața judecătorilor de la ICCJ că aceasta are statut de refugiat politic în Costa Rica încă din luna ianuarie a acestui an și a solicitat ca Alina Bica să fie audiată de judecători prin videoconferință în procesul ANRP, în care este judecată alături de omul de afaceri Dorin Cocoș și fiul acestuia, Alin Cocoș.Avocatul Alinei Bica a explicat în instanță că, din cauza problemelor de sănătate, clienta sa are interdicție să zboare cu avionul timp de trei luni. De asemenea, din cauza condițiilor meteo, în această perioadă a anului nu se organizează curse maritime, scrie știripesurse.Avocatul a depus trei înscrisuri medicale la dosar, în care un medic curant spune că Bica ar avea o leziune post-traumatică lombară, nu se poate deplasa în următoarele trei luni cu avionul și nu sunt croaziere maritime pe care să le poată folosi. În plus, a arătat avocatul, Bica urmează să fie supusă unei intervenții chirurgicale.