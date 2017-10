Aliaţii NATO, antrenamente pe Marea Neagră, la doi paşi de… navele ruseşti!

Aliații NATO, antrenamente pe Marea Neagră, la doi pași de… navele rusești!

Gruparea navală NATO Standing Maritime Group-2 (SNMG-2), care se află în Marea Neagră în luna martie, face o escală în portul Constanța, în aceste zile. Americani, italieni, germani, turci și canadieni se vor antrena cu militarii români. Asta în contextul în care Rusia a anunțat exerciții în aceeași zonă a Mării Negre și în aceeași perioadă. Oficialii americani spun că nu avem de ce să ne facem griji.SNMG-2 este una dintre cele patru grupări navale multinaționale ale Alianței Nord-Atlantice și este condusă de către contraamiralul Brad Williamson (SUA). Gruparea este alcătuită din patru fregate (Canada, Turcia, Italia și România), un crucișător (SUA, nava comandant) și o navă auxiliară (Germania). Forțele Navale Române sunt reprezentate în grupare de fregata Regina Maria, cu un elicopter la bord, iar celelalte nave sunt: crucișătorul USS Vicksburg, fregatele HMCS Fredericton, TCG Turgutreis, ITS Aliseo și nava auxiliară FGS Spessart.„Fregata Regina Maria va face parte din gruparea navală NATO 2. Des-fășurăm o serie de exerciții menite să ducă la creșterea interoperabilității reciproce și la cunoașterea celorlalți. Totul se reduce la a lucra cât mai bine împreună”, a precizat comandorul Bogdan Vochițu, comandantul fregatei Regina Maria.„Aeronavele au zburat în proximitatea noastră“ Câteva zile, militarii americani, canadieni, germani, italieni și turci vor participa alături de cei români la exerciții pe mare. Aceste activități, spun ei, au fost plănuite încă din 2014. Scopul exercițiilor comune este de dezvoltare a capacității de intervenție. Pe de altă parte, Rusia a început antrenamentele „de război” tot în Marea Neagră, în același timp cu aliații NATO. Oficialii americani spun că nu avem de ce să ne facem griji. Totul ar trebui să decurgă conform înțelegerilor și regulilor internaționale. „Ne-am așteptat să vedem nave rusești în Marea Neagră. S-au aflat în ținta noastră vizuală, s-au comportat profesionist, dar niciun moment nu am simțit că au făcut ceva greșit. Au acționat în conformitate cu regulile, iar noi am făcut la fel. Da, am văzut aeronave rusești, au zburat în proximitatea noastră, dar nu au făcut nimic greșit și nici nu am fost îngrijorați. Aveau nave, fregate, s-au aflat la câțiva kilometri de noi, însă noi ne-am desfășurat exercițiile fără niciun impediment. Sunt liberi să facă și ei antre-namente în Marea Neagră. Suntem siguri că vor respecta regulile”, a subliniat contra-amiralul Brad Williamson.Nu și-au pus semne de întrebare La rândul său, și comandantul navei americane USS Vicksburg a confirmat faptul că nu sunt semne de îngrijorare și, spune acesta, nu și-a făcut niciodată probleme, chiar dacă Rusia a anunțat că un grup tactic de nave de război vor efectua exerciții militare ce vizează bombardiere și nave „inamice”.„Nu am avut incidente pe drumul către Constanța. Tot ce am făcut noi s-a integrat în standardele și regulile internaționale. Într-adevăr, am văzut pe drum către încoace unități rusești, atât aeronave cât și vase, operând în zonă, în apele internaționale. Ei sunt liberi să facă acest lucru, din moment ce au și ei granițe cu Marea Neagră, așa cum și noi, ca și aliați NATO, avem. Nu am fost niciodată îngrijorați, nu ne-am pus niciodată semne de întrebare cu privire la securitate. Este minunat să ne antrenăm în Marea Neagră!”, a explicat și căpitanul Lyle Hall, comandantul USS Vicksburg.