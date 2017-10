Alexandru Mincu a lipsit de la înmormântarea tinerei care s-a sinucis pentru el

Tânăra din Constanța care s-a aruncat de la etajul șase de Ziua Îndrăgostiților, pe motiv că iubitul o înșeală, a fost înmormântată, ieri, în cimitirul din Lumina, localitatea unde domiciliază părinții ei. Deși Elena Liliana Hristodorescu, de 37 de ani, nu a fost căsătorită niciodată, ea nu a fost îmbrăcată în rochie de mireasă, așa cum se obișnuiește. Totuși, a avut pusă pe cap o diademă. Sicriul fetei nu a fost dus în biserică, deoarece și-a luat singură viața, cel mai de preț dar dat de Dumnezeu. Slujba religioasă a fost una scurtă, la mormântul tinerei. La înmormântarea Lilianei, au participat puține persoane, însă marele absent a fost chiar iubitul fetei, fostul soț al surorii sale, lectorul universitar Alexandru Mincu. Totodată, nici Cătălina, sora Lilianei, nu a venit de la București să o conducă pe ultimul drum, semn că nu i-a trecut supărarea că sora sa a avut o relație cu fostul ei soț. Dintre toți, cea mai îndurerată a fost mama Lilianei. „Ea și-a luat viața pentru nenorocitul ăsta, iar el nici măcar nu a venit să o ducă la groapă. Nu a dat doi bani pe ea. Așa se vede cel mai bine ce caracter are. I-am spus de atâtea ori că nu este de ea, dar nu a vrut să mă asculte, parcă îi luase mințile. Acum am venit aici și am înmormântat o comoară, pentru că asta a fost Lili”, a spus, printre suspine, mama Lilianei. De altfel, mai toate rudele prezen-te l-au învinuit pe Alexandru Mincu că el este cel care a condus-o spre moarte. „Poate că este mai bine că nu a venit la înmormântare. Cred că ieșea cu scandal. Cât a trăit numai rău le-a făcut și Lilianei, și Cătălinei, cu care are un copil de patru ani. Toți i-am spus să o lase în pace pe Liliana, după ce am observat cum s-a purtat în timpul căsniciei cu sora ei, Cătălina, dar nici nu a vrut să audă. O adusese în așa hal, încât nici la telefon nu prea mai vorbea cu mama ei”, a povestit unul dintre unchii tinerei sinucigașe. Salt în gol de la etajul șase Elena Liliana Hristodorescu s-a sinucis de Valentines Day dezamăgită că iubitul o înșeală. Înainte de a recurge la gestul sinucigaș, probabil pentru a-și face curaj, tânăra băuse dintr-o sticlă de votcă. Anchetatorii spun că au ajuns la această concluzie în urma necropsiei efectuate asupra cadavrului. De altfel, oamenii legii au găsit o sticlă de votcă goală lângă biletul de adio pe care fata îl lăsase iubitului ei, lectorul universitar Alexandru Mincu, de 43 de ani. „Ți-am dat sufletul meu, dar tu l-ai dat altcuiva”, apucase să scrie Liliana înainte de a face saltul sinucigaș. Mai mult, investigațiile efectuate de anchetatori au scos la iveală lucruri ciudate. Practic, Liliana s-a sinucis pentru cumnatul ei, fostul soț al surorii sale vitrege. Mai exact, Alexandru Mincu are la activ două căsnicii eșuate. Cea de-a doua soție cu care are un băiat de patru ani era sora Lilianei. Cei doi divorțaseră în urmă cu un an. După ce s-a despărțit de aceasta, cu toate că rudele fetei s-au opus, Liliana s-a mutat împreună cu Alexandru într-un apartament din Constanța. Ca nu cumva rudele să o determine să renunțe la el, bărbatul îi interzisese să mai aibă orice contact cu ele. La scurt timp, tânăra a simțit că bărbatul începuse să o înșele. Convinsă că Alexandru are o nouă relație, deoarece o lăsase singură chiar de Valentine’s Day, Liliana a decis să renunțe la viață și s-a aruncat pe geamul bucătăriei unui apartament situat la etajul șase.