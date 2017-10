Alexandra Stan, bătută pentru 40.000 de euro!

2

rusinik... Cuget Liber!

Nu prea tin la comenturili mele, dar sa stergeti un coment care le facea de ras pe feminizde e ridicol. Si voi sunteti feminizde? Asta e un extremism periculos. Un soi de misandrie asociat cu favoruri (economice, sociale si sexuale) acordate de partidele demagogice. (De obicei de stinga.) Daca va subordonati acestui current, inseamna ca sunteti in siajul stingii politice. Ceea ce e foarte grav. Dar in afara de urlte disperate scoase de feminizde la fiecare conflict fizic intre masculi si female, vehiculate prin toata mass-media, cerind -in cor- pedepse si mai dure si mai numeroaase decat sunt, pentru masculii agresivi si babuini, din grote etc, mai exista un fenomen: tacerea mormintala cand femeile gresesc. Si nu e vorba de greseli tipice (adultere, frivolitate etc.). Nu. Emanciparea feminina a adus si femei boxer, luptator etc. Femei musculoase, care pot pedepsi fizic pe barbatii mai temerari. Despre violentele lor, insa... nimic! Aseara, la Stirile ProTv, am vazut un repotaj despre o femeie agresiva care a batut un barbat. Expediat telegraphic. Si nereluat in fata publica de pe internet. Stire ce n-a mai aparut in restul mass-mediei. Concluzii? Le trageti singure, caci altfel ma puteti declara subiectiv. Si/sau misogin. Nu sunt misogin, dar nu accept nesimtirea din orice parte ar veni. Si d ela feminizde vine multa, prea multa nesimtire!