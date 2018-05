Alexander Adamescu ar putea fi extrădat în România în câteva săptămâni

Ştire online publicată Miercuri, 25 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Numele lui Alexander Adamescu a intrat pentru prima dată în atenția Direcției Naționale Anticorupție (DNA) în iunie 2016, în urma încarcerării tatălui său, Dan Adamescu, pentru acuzații de dare de mită și corupție.Acuzațiile contra lui Alexander Adamescu au apărut la scurt timp după ce statului i s-au cerut despăgubiri de 200 de milioane de lire sterline pentru distrugerea intenționată a unui grup de companii controlate de către Dan Adamescu.''De la acuzațiile inițiale împotriva lui Alexander Adamescu, audierile și investigațiile au adăugat acuzația de corupție. De exemplu, în cazul unei audieri, Alexander Adamescu a fost convocat numai la ușa tribunalului, cu 30 de minute înaintea audierii. În termen de 30 de minute după proces, din câte se pare, judecătorul a citit 37 de file din materialele procurorilor, a deliberat asupra argumentelor ambelor părți, a luat o decizie, a admis un mandat de arestare și a prezentat decizia sa în sistemul electronic al tribunalului. Din păcate, asemenea circumstanțe nu sunt rare în România, temerile privitoare la procese corecte și la condițiile din închisori sunt constante în țară'', adaugă HRWF.Interconexiunile sporite între DNA, Serviciul Român de Informații (SRI) și judecători, magistrați și alte autorități judiciare din țară sunt motive de îngrijorare majore. Folosirea extinsă a interceptărilor telefonice, corupția, influențarea judecătorilor și probele false s-au dovedit a fi o practică obișnuită în interiorul acestor instituții, dar care în schimb sunt încălcări clare ale drepturilor omului, sccrie sursa citată.''Aceste probleme sunt binecunoscute, întrucât dezbaterea în România este în mare parte publică. Procurorul-șef al DNA este în prezent anchetat pentru corupție, iar secretarului general al SRI i se cere demisia după ce presa a dezvăluit că el contactase judecători prin intermediul Facebook în legătură cu procese în derulare. În acest context, nu este plauzibil să se presupună că cei care sunt puși sub acuzare în România vor avea parte de un proces corect. Mai mult, rezultatele României privind extinderea nejustificată a arestului preventiv, alături de suprapopularea din închisori și centre care nu îndeplinesc standardele internaționale, sunt motive suplimentare de îngrijorare'', continuă HRWF.Human Rights Without Frontiers International menționează că, în 2017, România a fost țara din Uniunea Europeană din care au fost prezentate în fața CEDO cele mai multe cazuri de încălcare a drepturilor omului, iar dintre cele 47 de membre ale Consiliului Europei ea a fost depășită doar de Rusia, Turcia și Ucraina. Majoritatea acestor cazuri au implicat interzicerea torturii și a altor tratamente inumane, o lipsă de investigații eficiente și dreptul la un proces corect.''Și mai îngrijorător ar fi că, în cazul în care Alexander Adamescu este extrădat, el va fi supus unor grave încălcări ale drepturilor omului în timpul proceselor ulterioare și în timp ce se va afla în închisoare'', conchide Human Rights Without Frontiers International.sursa: realitatea.net