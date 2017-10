Alertă: spaţiul aerian al României, survolat aproape zilnic de avioane neidentificate

Este nevoie de Poliție Aeriană!

Alertă: spațiul aerian al României, survolat aproape zilnic de avioane neidentificate

România are nevoie de o poliție aeriană - asupra acestui aspect a atras atenția, ieri, ministrul Apărării Naționale, Mircea Dușă, subliniind că „aproape zilnic spațiul aerian al țării este forțat de avioane care nu sunt identificate”.Țara noastră este lipsită de o poliție aeriană! Acest aspect a fost recunoscut, ieri, de ministrul Apărării Naționale, Mircea Dușa, pentru a întări necesitatea ducerii la bun sfârșit a programului de achiziționare a unor avioane multirol F-16.„Să știți că este foarte necesar să achiziționăm avioanele, pentru că aproape zilnic spațiul aerian al țării este forțat, probabil nici n-ar trebui să vă spun asta, de avioane care nu sunt identificate sau care nu au aprobare de survol și, în acel moment, suntem nevoiți să ridicăm în aer avioane (n.r. respectiv MIG-urile din dotare), să iasă din spațiul de survol al țării”, a declarat, ieri, în cadrul unei vizite la Pitești, ministrul Mircea Dușa.Iar aceste „vizite” neaprobate deasupra țării noastre se întâmplă „destul de des”, a mai admis ministrul. „Ieri noapte s-a întâmplat ultima oară, dar sunt detalii care nu pot fi făcute publice. Sunt tot felul de situații în care noi, pe procedurile internaționale și europene pe care le avem, acționăm, dar nu pot spune că am acționat în forță”, a adăugat ministrul.Ulterior, în cursul zilei de ieri, ministrul a revenit asupra declarației, susținând că avioanele neidentificate doar încearcă să pătrundă în spațiul aerian al României: „Este necesară dotarea cu avioane de vânătoare pentru că aviația asigură securitatea spațiului aerian al țării. Sigur că sunt misiuni, se apropie avioane care nu au drept de survol și atunci se urmează procedura standard. Se ridică avioane de vânătoare și se somează acele avioane, care sigur își schimbă cursul de zbor, a precizat ministrul. Eu am spus că sunt destul de dese aceste proceduri”.Avioane F-16 second hand, achiziționate din PortugaliaAfirmațiile au fost făcute ca o justificare pentru continuarea programului de înzestrare a țării noastre cu avioane multirol F-16. Astfel, România a comandat 12 aparate F-16 second hand, din Portugalia, care vor ajunge în țara noastră, cel mai probabil, a mai precizat ministrul, în 2015. Iar cu aceste aparate de zbor va fi realizată tocmai această funcție, de poliție aeriană.Achiziționarea celor 12 avioane F-16 reprezintă doar o primă etapă a programului de dotare, ce trebuie continuat. „Această capabilitate nu se poate realiza de la o zi la alta, ci în timp. Chiar dacă le aducem astăzi, le ținem pe aeroport, căci trebuie pregătiți piloții, iar pregătirea va avea loc în SUA, pe aparatele pe care le achiziționăm”, a mai explicat, cu altă ocazie, ministrul Mircea Dușa.De menționat că Ministerul Apărării Naționale mai desfășoară un program, în cadrul căruia intenționează să achiziționeze un avion Medevac, pentru misiuni de intervenții medicale și unul echipat pentru stingerea incendiilor. Până în prezent, în programul de achiziții de avioane au fost cumpărate cinci aparate Spartan.