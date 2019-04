ALERTĂ! O femeie şi copilul ei de 3 ani, dispăruţi după o plimbare în pădure

ALERTĂ! O femeie și copilul ei de 3 ani, dispăruți după o plimbare în pădure







Polițiștii din Brașov caută o femeie și un copil dați dispăruți, duminică, după o plimbare în pădure.



"La data de 21.04.2019, orele 17.45, dispeceratul IPJ Brașov a fost sesizat cu privire la faptul că o femeie în vârstă de 40 ani, împreună cu fiul său minor în vârstă de 3 ani și 10 luni, au plecat într-o direcție necunoscută, în plimbare, și nu s-au mai întors. Aceștia se aflau în pădurea din apropierea satului Zizin, com. Tărlungeni, județul Brașov, împreună cu alți membri ai familiei", a anunțat, luni dimineață, IPJ Brașov.



Femeia are 1,70 m înălțime, 55 kg, față ovală constituție astenică, ochii albaștri, părul șaten drept mediu, prins la spate în coadă. La data plecării purta o geacă de fâș lungă de culoare albastru închis și o pereche de blugi.



Copilul care o însoțiea are 3 ani, 1,10 m înălțime, ochii mari negri, față ovală, păr castaniu, constituție normală. La momentul dispariției, băiatul purta purta o geacă de fâș de culoare roșie, o bluză de culoare albă și încălțat cu cizme de culoare neagră. Avea asupra sa o bicicletă fără pedale de culoare roșie, cu inscripția "190", de culoare neagră, pe cadru.



Persoanele care pot furniza orice informații despre persoana dispărută, sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să sune la numărul unic de urgență 112, scrie romaniatv.net







