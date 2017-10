ALERTĂ LA CONSTANŢA. Zeci de morţi misterioase înregistrate în ultimele două luni

ALERTĂ LA CONSTANȚA. Zeci de morți misterioase înregistrate în ultimele două luni

Autoritățile constănțene sunt în alertă după ce medicii legiști au semnalat că, în ultimele două luni au descoperit, la necropsie, că 20 de persoane au murit din cauza intoxicației cu alcool metilic. În prezent, polițiștii fac anchete pentru fiecare caz în parte, pentru a stabili de unde au avut victimele metanolul.De la jumătatea lunii aprilie și până în prezent, medicii legiști din Constanța au înregistrat nu mai puțin de 20 de cazuri în care cauza decesului a fost intoxicația cu alcool metilic. Astfel de cazuri se înregistrează în fiecare an, ne-au spus cadrele medicale, dar incidența ridicată consemnată într-o perioadă atât de scurtă i-a alarmat. „Este o incidență foarte mare, comparativ cu anul trecut. De aceea, am semnalat situația Direcției de Sănătate Publică”, ne-a declarat dr. Mihai Onciu, șeful Serviciului de Medicină Legală Constanța.Victimele proveneau din localități din tot județul Constanța - Seimeni, Crucea, Murfatlar, Cobadin, Corbu, Ovidiu, Topraisar, Bărăganu, dar și din municipiile Constanța și Medgidia (unde au fost înregistrate ultimele trei cazuri, semnalate în cursul zilei de miercuri, 12 iunie) - dar aveau în comun faptul că erau din păturile sărace ale societății și consumau în mod frecvent băuturi alcoolice.Alertă la nivelul întregului județAutoritățile s-au alertat, mai ales ținând cont de faptul că, la începutul acestui an au fost înregistrate decese din cauza intoxicației cu alcool metilic și în județul Bihor; în cazul respectiv s-a stabilit că de vină a fost o loțiune pentru îngrijirea pielii, „Alcofarm”, care conține metanol.Drept pentru care, după cum ne-a declarat dr. Constantin Dina, directorul Direcției pentru Sănătate Publică (DSP) Constanța, au fost trimise adrese către toate posturile de poliție din județ, unde au fost înregistrate decese, pentru a se lua legătura cu familia și cunoscuții și pentru a se stabili în ce împrejurări au survenit decesele.„Trebuie să stabilim cu certitudine de unde au consumat alcoolul metilic și dacă vorbim doar de două persoane care au aceeași sursă, vom efectua verificări pentru a stabili dacă se impune retragerea de pe piață a produsului respectiv”, a precizat dr. Dina.Până în prezent, după cum ne-au declarat cadrele medicale și polițiștii, anchetele desfășurate au evidențiat că victimele au consumat fie țuică preparată acasă, în mod necorespunzător, fie spirt medicinal destinat uzului extern. De exemplu, după cum ne-au precizat medicii, prima tranșă din țuica făcută în casă, „fruntea”, conține concentrația cea mai ridicată de alcool metilic, motiv pentru care trebuie aruncată. Nu se întâmplă, însă, astfel!„Orice distilare pentru producerea de alcool etilic are drept rezultat și obținerea de alcool metilic. Depinde, însă, în ce concentrație este. Când distilarea este făcută în condiții improprii, alcoolul poate fi dăunător. La fel, alcoolul tehnic, spirtul sanitar, are o concentrație redusă de alcool metilic, dar este pentru uz extern. Populația trebuie atenționată să nu mai consume astfel de produse”, a subliniat dr. Mihai Onciu.