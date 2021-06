Echipele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitate, in urma cu putin timp, in Constanta, unde ar fi izbucnit un incendiu. Din primele informatii, ar fi avut loc o explozie la o locuinta, pe strada Izvor. Potrivit persoanei care a sunat la 112, este degajare mare de fum negru. Pe strada Izvor, a ars gunoi menajer in curtea casei. Nu sunt victime. Explozia a fost provocată de un spray aruncat în foc.