Alertă în Munţii Făgăraş! Doi turişti au dispărut fără urmă şi sunt căutaţi salvamontişti

Alertă în Munții Făgăraș! Doi turiști au dispărut fără urmă și sunt căutați salvamontiști

Ştire online publicată Miercuri, 16 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Doi tineri din Mureș, plecați într-o drumeție în Munții Făgăraș, încercând să ajungă pe vârful Moldoveanu, sunt căutați de echipe de salvamontiși și jandarmi montani din Argeș și Brașov, precum și de un elicopter al MAI.Căutările celor doi frați au început luni dimineața, după ce familia acestora a sunat la serviciul de urgență 112 deoarece nu a mai putut lua legătura niciunul dintre ei.Frații au plecat din localitatea Sâmbăta de Sus, județul Brașov, unde au lăsat mașina cu care veniseră și care aparține unei societăți comerciale.Cei doi au urcat pe Valea Sâmbetei și au încercat să urce spre Vârful Moldoveanu. "Au trecut, sâmbătă, pe lângă Cabana Valea Sâmbetei, însă nu au oprit. De atunci nu se mai știe nimic de ei. Sâmbătă a fost viscol puternic și ceață foarte densă, iar traseul este foarte periculos. Duminică seara sau luni dimineața s-a primit un apel pe 112 și luni dimineața s-au constituit două echipe de căutare de la Victoria și Sâmbăta de Sus, una formată din trei salvamontiști și un jandarm montan și cealaltă formată din trei jandarmi montani care au pornit pe trasee diferite", a spus Ciprian Pais, șeful Serviciului Public Salvamont Brașov, citat de realitatea.netCele două echipe de salvatori au înnoptat în munți, deoarece nu au mai putut înainta din cauza condițiilor meteo, iar marți au reluat căutările.Miercuri, s-a solicitat un elicopter de la MAI, dotat cu trolier, care a început survolarea zonei. De asemenea, doi salvatori montani au fost lansați din elicopter, unul la Portița Viștei și celălalt la Cabana Podragu pentru a vedea dacă nu cumva cei doi au reușit să ajungă în zonă, potrivit sursei citate. - See more at: https://www.realitatea.net/alerta-in-muntii-fagaras-doi-turisti-au-disparut-fara-urma-si-sunt-cautati-salvamontisti_2003808.html#sthash.1EaQcGev.dpuf