Alertă în București: Un pedofil este căutat de polițiști

Ştire online publicată Vineri, 05 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Alertă printre polițiștii bucureșteni. Este căutat un bărbat acuzat că a agresat sexual, vineri dimineață, doi copii de 5 și de 9 ani, în cartierul Drumul Taberei.Incidentul a avut loc în această dimineață, în sectorul 6 din București. Cei doi frați, o fetiță și un băiat, au plecat de acasă la o prietenă de familie, aflată la doar două străzi distanță, în timp ce mama lor e internată în spital cu al treilea copil.Când au ajuns în blocul respectiv au urcat în lift și în același timp cu ei un bărbat. El se apropie de ei, îi pipăie și chiar îi sărută.În acest timp, el urcă cu copiii până la etajul opt. Din imaginile de pe camere de supraveghere se mai observă că bărbatul coboară apoi până la etajul patru, timp în care se văd momente de apropiere între acesta și cei doi minori.Speriați, copiii au povestit totul imediat ce au ajuns acasă iar părinții au decis să alerteze autoritățile. Ei au depus o plângere la secția 22 de poliție din București.Din informațiile de la această oră, se pare că mama celor doi copii l-ar mai fi văzut pe agresor cel puțin o dată la un magazin din zonă.Polițiștii fac cercetări pentru infracțiunea de agresiune sexuală și îl caută pe bărbat.„Urmare imaginilor surprinse de o cameră de supraveghere și publicate de un post de televiziune vă aducem la cunoștință faptul că în cauză au fost declanșate cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de agresiune sexuală. Secția 22 Politie sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 6 efectuează investigații în vederea depistării și tragerii la răspundere penală a persoanei care a agresat minorii”, se arată într-un comunicat al Poliției Capitalei, remis Digi24.Diana Sarca, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei, a declarat pentru Digi24 că cei care îl recunosc pe bărbat în imagini sau știu despre cine este vorba sunt rugați să apeleze 112.Deocamdată Poliția Capitalei nu are la cunoștință dacă bărbatul suspectat este cunoscut ca fiind un agresor.