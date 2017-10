Alertă în București! Un bărbat amenință, de câteva ore, că se aruncă de pe o macara

31 Mai 2015

Un bărbat din București s-a urcat, în această dimineață, pe o macara și amenință, de câteva ore, că se aruncă în gol. La fața locului au ajuns mai multe ambulanțe și mașini de pompieri. Negociatorii au reușit, într-un final, să discute cu acesta, însă nu l-au convins să coboare, potrivit Realitatea.net. Pentru că este o zonă în șantier, autoritățile nu pot instala salteaua pneumatică. Bărbatul are la el provizii, alimente și apă.Un bărbat din București protestează, la această oră, pe o macara, în zona bulevardului Sebastian, și amenință că se aruncă în gol. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 45 de ani, nu dorește să discute cu autoritățile și vrea ca un parlamentar să vină să vorbească cu el.Potrivit primelor informații, bărbatul, care a venit din Pașcani, este afectat emoțional și a venit în București pentru a-și spune probleme.Acesta ar fi certat cu o familie din Pașcani și dorește să stea de vorbă cu un parlamentar și cu presa despre nemulțumirile pe care le are.Se pare că bărbatul nu are familie și că a fost crescut la un orfelinat.Negociatorii au vorbit cu el prin intermendiul telefonului pe care îl are la el, relatează B1 TV.Macaraua pe care s-a urcat bărbatul se află într-o zonă de șantier, deasupra unui bloc în construcție, care are cel puțin 11 etaje. Mai mult, zona de șantier nu este împrejmuită în singuranță. Deși în zonă se află un paznic, acesta nu l-a oprit pe bărbat să intre pe șantier.La fața locului se află pompieri, cu o autoscară ambulantă, polițiștii și o ambulanța.Perimetrul din zona șantierului este acum asigurat, nu mai au voie în zonă decât autoritățile și persoanele care locuiesc în blocul alăturat, care trebuie să se legitimeze pentru a putea trece.