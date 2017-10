Alba-neagra cu aleşii locali din Năvodari

Alba-neagra cu aleșii locali din Năvodari

Disputele politice ale administrației locale din Năvodari continuă pe fondul „navigării” consilierilor locali din taberele social democraților și liberalilor în „frontul” PD și PLD. Democratul Tudorel Calapod a anunțat că ședința de Consiliu Local din Năvodari cuprinde, pe ordinea de zi, proiectele privind constatarea încetării funcției de viceprimar a lui Ștefan Gălbău, dar și a încetării mandatelor a patru consilieri locali. Cu toate acestea, numele unuia dintre consilierii locali nu se regăsește pe convocatorul ședinței de astăzi, fiind vorba, mai exact, de Steluța Andrei. Referitor la acest aspect, primarul din Năvodari a motivat: „Nu am primit încă o adresă de la PNL din care să reiasă faptul că doamna consilier nu mai are calitatea de membru al partidului din care provine”. Calapod a ținut să menționeze și faptul că ședința de consiliu local din data de 31 octombrie stă sub semnul ilegalității, fapt cauzat de numărul insuficient de voturi cu care a fost ales președintele de ședință, dar nesemnalat de către secretarul de ședință. Iustian acuză colaborarea dintre PSD și PNL Și liberal democrații atacă hotărârile luate în ședința de Consiliu Local din 31 octombrie, motivând ilegalitatea actului de suspendare a consilierilor locali Liliana Mară și Aurel Boașcă. Ei invocă faptul că suspendarea lor din funcție contravine legii pentru că inițiatorii proiectului au părăsit sala la ultima ședință în momentul în care urma să aibă loc supunerea la vot secret. Referitor la avizul de legalitate dat de prefectul Dănuț Culețu proiectului de suspendare din funcție a consilierilor din Năvodari, președintele PLD Constanța, Mircea Iustian, a declarat: „Îl somăm pe prefect să reanalizeze documentele primite de la consilierii PSD și PNL. Altfel, el se face părtaș la falsul promovat de cei opt consilieri”. De asemenea, Iustian a menționat: „PNL și PSD se aliază atunci când au șanse să piardă. Nu se mai pot ascunde după deget, nu mai pot spune că nu sunt aliați, că nu lucrează împreună, și în Năvodari, și în Constanța. Considerăm că este evidentă direcția acțiunii lor și anume împotriva primarului Calapod”.