ALARMANT! Zeci de containere cu DEȘEURI PERICULOASE, găsite în Portul Constanța!

În continuarea cercetărilor demarate zilele trecute, derulate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanta, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă în cooperare cu lucrători din cadrul Gărzii de Mediu Constanța, ai Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud şi a unor reprezentanți ai Agenției FRONTEX, au efectuat controlul fizic asupra a 25 containere sosite în Portul Constanța Sud Agigea, încărcate cu deșeuri din Germania.Marți, 11 mai, polițiștii de frontieră în cooperare cu lucrători din cadrul Gărzii de Mediu Constanţa, ai Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud și a unor reprezentanţi ai Agenției FRONTEX, au identificat alte 25 containere sosite din Germania, pentru aceeași firmă de pe raza judeţului Prahova care efectuează activități de import în România.În urma verificărilor, s-a stabilit faptul că nu corespund datele declarate şi cuprinse în documentele prezentate autorităţii vamale, mărfurile constând în deşeuri, amestec de metal și hârtie, textile, cauciuc, lemn, baterii și bucăți de azbest, în cantitate de aproximativ 500 de tone, ce nu pot fi puse în libera circulaţie pe teritoriul României.Și în acest caz, a fost luată măsura nepermiterii importului pe teritoriul României de către comisarii Gărzii de Mediu Constanţa.În cauză, polițiștii de frontieră continuă cercetările, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanta învestit în cauză, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor folosirea de acte nereale și regimului deşeurilor, iar bunurile vor fi returnate la expeditor.