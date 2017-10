Ai plătit timbrul de mediu şi vrei banii înapoi? Când încep să se facă plăţile

1

Cine mai crede in stat?

Stim ca banii au traseul inclus in baza de date. normal ar fi ca fiecare platitor sa fie pur si simplu anuntat prin posta sa se prezinte intr-un interval de timp sa-si ridice banii de la casieria institutiei responsabile. Cand au fost platiti de soferi,s-a facut integral,nu in rate. Nu va fi asa,pentru ca acei indivizi care reprezinta statul antiromanesc,stiu ca multi nu se vor inghesui pe la ghisee ,nu vor pierde luni si ani pentru banii aia si vor prefera sa blesteme si sa-si bage picioarele in ei de bani,sa-si faca coroane mortuare cei care ii folosesc . Pe bune,multi vor trece banii la pierderi din cauza regimurilor proaste, nu se vor mai enerva pana la recuperarea lor asa,cu partzaita.