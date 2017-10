Ai picat examenul auto pe nedrept? Contestaţia este sortită eşecului. "Este ceva care ne depăşeşte"

Ai picat examenul auto pe nedrept? Contestația este sortită eșecului. "Este ceva care ne depășește"

Ne-am obișnuit ca legislația din România să ne ofere surprize aproape la orice pas, și nu trebuie neapărat să ai specializarea de jurist pentru a conveni că o parte a legii este ambiguă. Un exemplu concret, care pare de neînțeles, este în curtea Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și se referă la contestații.În prezent, candidații care depun contestații în urma examenelor susținute pentru obținerea permisului de conducere află pe pielea lor că demersul lor este sortit eșecului din primă fază. Și asta pentru că șefii serviciilor de permise din țară nu au competențe legale pentru a reveni asupra calificativelor acordate, iar soluționarea contestațiilor trebuie făcută „în conformitate cu prevederile legale”.„Eu verific aspectele de procedură și, conform legislației în vigoare, nu am prerogative să revin asupra calificativului acordat de lucrător. Din punctul meu de vedere, contestația poate urma doar cursul contenciosului administrativ. Orice persoană care se consideră lezată ar trebui să meargă la instanța care are competența să spună ceva și să revină asupra deciziei, însă până acum nu s-a întâmplat așa ceva”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisarul șef Liviu Ionuț Vîrșă, șeful Serviciului Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Constanța.Potrivit anumitor surse, nici magistrații nu se pot pronunța pentru rezolvarea contestațiilor, întrucât judecătorii motivează că nu se poate reconstitui situația de fapt respectivă. Astfel, candidații care depun o contestație în urma susținerii probei teoretice sau practice a examenului pentru obținerea permisului auto primesc un răspuns unic, de fiecare dată, că nu se revine asupra calificativului. Pe de altă parte, șefii de servicii au datoria ca, ori de câte ori primesc câte o contestație, să verifice aspectele de legalitate și dacă examinatorul a încălcat dispozițiile legale. Doar că, și aici ar fi o problemă!„Am avut contestații și am verificat partea de legalitate, de disciplină, dacă examinatorul și-a făcut corect datoria. Dar, sincer, cum pot stabili eu din birou dacă s-a asigurat sau nu candidatul în timpul probei practice sau care a frânat primul. Este ceva care ne depășește, omenește vorbind”, a mai adăugat comisarul șef Vîrșă.Până în prezent, s-a încercat de mai multe ori modificarea legislației pentru o mai ușoară interpretare, însă orice încercare a fost sortită eșecului. Pentru o armonizare a legii cu situațiile din prezent, specialiștii sunt de părere că ar trebui luat exemplul Poliției Rutiere, contestațiile fiind rezolvate pe calea contenciosului administrativ, procedură stabilită în OUG 195.Între timp, Republica Moldova dă lecții României la acest capitol. Aici există o metodologie de contestare a rezultatului examenului pentru obținerea permisului de conducere, fiind explicate, pas cu pas, toate procedurile pentru depunerea și rezolvarea contestațiilor, fără a lăsa loc de interpretări în lege.