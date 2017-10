AI MAŞINĂ MAI VECHE DE 12 ANI? VIN VREMURI GRELE! Iată ce îi aşteaptă pe şoferi

AI MAȘINĂ MAI VECHE DE 12 ANI? VIN VREMURI GRELE! Iată ce îi așteaptă pe șoferi

Ştire online publicată Joi, 27 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Registrul Auto Român avansează legislativului două propuneri de efectuare a ITP menite să sporească siguranța în trafic. Potrivit unui comunicat al instituției, mașinile noi vor efectua prima inspecție tehnică periodică după trei ani, iar mașinile mai vechi de 12 ani vor efectua ITP anual. Informația a fost confirmată de șeful instituției pentru TVR, schimbările urmând să intre în vigoare de anul viitor.„Registrul Auto Român avansează legislativului două propuneri de efectuare a ITP menite să sporească siguranța în trafic.1.Registrul Auto Român va propune, ca o măsură de sporire a siguranței rutiere, în actualul context al evoluției parcului auto național, creșterea frecvenței de efectuare a ITP pentru autoturisme începând cu vechimea de 12 ani, de la 2 ani cât este în prezent la 1 an. Instituția noastră a fost și va rămâne permanent foarte atentă la evoluția și la starea tehnică a parcului auto activ din Romania și cu precădere la tendințele actuale generate de eliminarea timbrului de mediu.2. Legat de același subiect al frecvenței de efectuare a ITP pentru vehicule, dar în contrapondere cu prima măsură anunțată, RAR are în vedere și mărirea termenului de efectuare a primului ITP pentru autoturismele noi (M1). Astfel o masina nou achiziționată va efectua primul ITP la 3 ani si nu la 2 cum este în prezent. Această diferențiere legată de primul ITP este deja implementată pentru vehiculele utilitare ușoare cu MTMA mai mică cel mult egală cu 3.5 t (N1) care efectuează primul ITP la 2 ani iar ulterioarele anual.1. Referitor la propunerea ca ITP să fie efectuat la 1 an pentru mașinile începând cu vechimea de la 12 ani, RAR a efectuat o serie de statistici ca bază argumentativă. Conform acestora, vârsta medie a vehiculelor ce compun acest parc activ, se situează pe un trend crescător începând încă din anul 2009 când această valoare era de 8,63 ani, ajungând anul trecut la valoarea de 12,06 ani.Tocmai de aceea Registrul Auto Român, ca organism și serviciu tehnic, consideră oportună și chiar obligatorie manifestarea unui anumit tip de reacție, de natură tehnică, de menținere sub control a stării tehnice a parcului auto național, de conservare și chiar de reducere ulterioară a vechimii medii a acestuia. Această abordare nu exclude, evident, măsuri și reacții diverse pe care alte autorități sau instituții ale statului pot să le aibă mai devreme sau mai târziu.Este de remarcat că propunerea noastră de îndesire a ITP este permisă de legislația europeană, care stabilește doar cerințe minimale pentru ITP inclusiv în ceea ce privește categoriile de vehicule supuse inspecțiilor cât și în ceea ce privește frecvența acestora. Mai mult chiar, această vechime de 12 ani este confirmată de o prevedere similară (opțională) a noii Directive 2014/45/UE ce va intra în vigoare din mai 2018 și care dă posibilitatea statelor membre de a introduce inspecții suplimentare inclusiv pentru vehiculele care depășesc 160.000 km rulați.Astfel, relativ la această prevedere, pentru o aplicare mai facilă și obiectivă, fără influențe din partea unor elemente ce pot fi supuse fraudării (odometru), prin raportare la parcursul mediu anual general al autoturismelor în România - care este de 12.976 km, conform celor mai recente sondaje și studii realizate de RAR privind parcursurile medii anuale pe categorii și subcategorii de vehicule - se obține valoarea de 12,3 ani.De asemenea, conform datelor furnizate de analizele statistice realizate de RAR ulterior activităților de Control Tehnic în Trafic (CTT) și Supraveghere a stațiilor autorizate de ITP, tot acest prag de aproximativ 12 ani vechime este cel de la care vehiculele analizate înregistrează procente de neconformitate mai mari decât procentul mediu calculat.Este important de remarcat că această abordare referitoare la creșterea frecvenței de efectuare a ITP pentru vehiculele mai vechi nu este una nouă, ea fiind chiar una dintre strategiile importante de creștere a nivelului de conformare tehnică a vehiculelor pe durata utilizării, inserate într-un studiu din anul 2007 comandat de Comisia Europeană și realizat de un consorțiu internațional condus de CITA și din care au făcut parte organisme de cercetare, instituții academice și consultanți independenți.De asemenea, această îndesire a ITP-urilor succesive până când devin anuale, nu este o practică izolată la nivel european. Dimpotrivă, luând în considerare informațiile colectate și disponibile în cazul a 13 din 23 de state care au furnizat aceste date, se înregistrează o creștere a frecvenței de efectuare a ITP până la 1 an începând cu vechimi ale vehiculelor care pornesc de la 3 ani (Letonia) și pot ajunge la 11 ani (Spania). Alte exemple: Austria-6, Belgia-5, Luxemburg-4.5, Olanda-9 (benzină)/4 (motorină), Polonia-6, Portugalia-9, UK-4, Slovenia-8, Suedia-7, Finlanda-6, Islanda-9.Așadar acestea ar fi, pe scurt, argumentele pentru care RAR intenționează să facă această propunere de modificare legislativă. Masurile ar urma să fie implementate din 2018.2. În privința propunerii RAR ca pentru mașinile noi primul ITP sa fie facut la 3 ani, aceasta se încadrează printre măsurile de relaxare a activităților de ITP, este conformă cu practicile europene, nu afectează esențial, conform evaluărilor realizate de alte SM, nivelul de siguranță rutieră, având în vedere că cei mai mulți producători au extins garanțiile acordate vehiculelor noi și au implementate pârghii importante de ținere sub control strict al verificărilor obligatorii impuse în această perioadă, are rolul de a încuraja achiziția de vehicule noi dar și de a testa impactul acestei măsuri de relaxare la nivel național în vederea calibrării introducerii unor eventuale alte asemenea prevederi legale, în viitor.