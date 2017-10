Ai făcut accident rutier? Maşina va cere singură ajutor

1

eCall

Nu cred ca pretul este sub 100 euro. Sistemul trebuie sa aiba dispozitiv prin satelit pentru localizare . In Romania nu se va putea aplica pentru ca la noi sunt foarte multe accidente. Cele fara victime nu se anunta acum la 112 , dar in cazul lui eCall , orice " zmucitura " va pune in functiune aparatul automat si va .... chema 112.Probabil ca aparatul va semnala " socurile " si atunci se ajunge la situatia mai sus descrisa. Succesuri .