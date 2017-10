Ai condus beat sau cu viteză? În ce condiţii te poate scăpa judecătorul de sancţiunile poliţiştilor

Ai condus beat sau cu viteză? În ce condiții te poate scăpa judecătorul de sancțiunile polițiștilor

Scuze precum „trebuie să ajung de urgență la spital și nu a venit ambulanța” sau „m-au anunțat vecinii că se inundă apartamentul” sunt tacticile la care șoferii preferă să apeleze atunci când sunt prinși de polițiști încălcând legislația rutieră. Chiar dacă de cele mai multe ori sunt doar simple născociri ale conducătorilor auto pentru a scăpa nepedepsiți, există și cazuri excepționale în care șoferii sunt nevoiți să încalce legea.„Am fost amendat și mi s-a reținut permisul după ce am circulat cu 133 kilometri pe o porțiune cu limitare de 50 kilometri. Știam că este radar, însă trebuia să ajung cu soția la spital, salvarea nevenind la domiciliu. Am lăsat actele și am plecat în continuare, ulterior sunând echipajul de poliție, care mi-a pus un martor în lipsă. Sunt conștient că sunt vinovat, însă aș vrea să reduc consecințele, fiind un caz de forță majoră. M-am temut ca soția mea să nu facă un accident vascular. Conduc de 25 de ani și niciodată nu am avut carnetul reținut”, povestește Laur.Pentru astfel de cazuri, avocații recomandă formularea unei plângeri împotriva procesului-verbal, în care conducătorul auto să solicite înlocuirea sancțiunii amenzii cu avertisment și renunțarea la sancțiunea complementară. Invocând OG2/2001 există șanse destul de mari ca un judecător să țină cont de împrejurările care au dus la sancționarea șoferului, în condițiile în care sunt prezentate și dovezi în acest sens. Astfel, caracterul contravențional al faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilității, beției involuntare complete, erorii de fapt, precum și infirmității, dacă are legatură cu fapta săvârșită.„La nivelul Poliției niciodată nu se ține cont de circumstanțele în care a fost surprins un conducător auto, fie că vorbim despre conducere sub influența alcoolului sau depășirea vitezei legale. Noi aplicăm legea, însă ulterior pe baza unor probe care arată că șoferul se afla sub constrângeri fizice sau psihice, poate reuși să probeze în instanță. Instanța are dreptul de a înlocui sancțiunea amenzii cu avertismentul și renunțarea la sancțiunea complementară, evaluând toate împrejurările, având și contextul necesar să facă acest lucru”, ne-au precizat polițiștii constănțeni.