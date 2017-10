Agresorul fostului şef de la Poliţia Port, Remulus Lăzăroaia, şi al comisarului Cicîldău, condamnat la opt ani de închisoare

Agresorul fostului șef de la Poliția Port, Remulus Lăzăroaia, și al comisarului Cicîldău, condamnat la opt ani de închisoare

Magistrații de la Curtea de Apel Brașov au dispus majorarea pedepsei inculpatului Dumitru Negoiță, acuzat de comiterea infracțiunilor de ultraj și tentativă de omor, de la trei la opt ani de închisoare. Deși judecătorii de la Tribunalul Brașov deciseseră schimbarea de încadrare juridică din tentativă de omor în ultraj, și au aplicat o pedeapsă mult mai mică inculpatului, inculpații de la Curtea de Apel Brașov au dispus schimbarea încadrării juridice în tentativă la omor deosebit de grav și au dispus condamnarea la o pedeapsă de opt ani de închisoare. Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. Magistrații de la Tribunalul Brașov au dispus, în luna martie 2009, condamnarea la trei ani de închisoare a lui Dumitru Neculiță, acuzat de comiterea infracțiunilor de ultraj și tentativă de omor. De asemenea, magistrații au mai decis ca inculpatul să-i plătească uneia dintre părțile vătămate din dosar, respectiv fostului șef al Poliției Port Constanța, comisarul Remulus Lăzăroaia, suma de 10.000 de lei, reprezentând daune morale. Dispozițiile privind pretențiile au rămas în vigoare și în decizia Curții de Apel Brașov. Potrivit rechizitoriului, pe 27 decembrie 2006, subcomisarul - pe atunci - Remulus Lăzăroaia, șeful Poliției Port Constanța și comisarul Dumitru Cicîldău, șeful Compar-timentului Investigații Criminale din cadrul aceleiași instituții, au fost agresați de Neculiță în plină stradă, iar în urma incidentului, Lăzăroaia s-a ales cu piciorul rupt. În fața instanței de judecată, Dumitru Neculiță nu a recunoscut comiterea faptelor. El a povestit că, în ziua respectivă, mergea cu mașina sa spre Trocadero și căuta o firmă de bursă auto. La un moment dat, bărbatul spune că s-a trezit cu mai mulți bărbați pe capotă, câteva mâini au intrat în mașină și i-au tras de volan, l-au îmbrâncit, au vrut să-l scoată pe geam și, în tot acest timp, i-a fost schimbat sensul de mers. El a susținut că mașina a alunecat singură la vale și, după ce a scăpat de agresori, a observat un bărbat agățat de autoturism, care l-a amenințat cu un pistol, i-a zis că este polițist și atunci a oprit. Neculiță a afirmat că avea în mașină o pungă cu 400 milioane de lei vechi și s-a temut că este atacat de tâlhari. În fața instanțelor de judecată, cei doi polițiști, comisarul Remulus Lăzăroaia, fostul șef al Poliției Port Constanța și comisarul Dumitru Cicîldău, șeful Compartimentului Investigații Criminale, și-au menținut declarațiile de la urmărire penală, care l-au incriminat pe Neculiță. „În urma unui plan de acțiune privind un dosar penal în care Neculiță și alți doi erau cercetați, am organizat acțiunea în calitate de șef al Poliției Port Constanța. La acțiune au participat zece persoane, însă numai eu și comisarul Cicîldău aveam armament. Acțiunea a început la ora 8.30, în zona băncii Piraeus. Cristian Scafaru a ridicat banii de la bancă, i-a predat lui Ioan Boariu, care s-a urcat în mașina lui Neculiță. Scopul nostru era să găsim banii în mașină, dar numai după ce cobora Boariu. Am făcut filaj, dar niciodată nu am știut cine era la volan. Autoturismul urmărit a fost oprit de Poliția Rutieră, Cicîldău a coborât și l-am văzut vorbind cu șoferul, care a devenit violent. M-am urcat pe scărița Jeep-ului și am fost târât câteva sute de metri pe stradă“, a povestit comisarul Remus Lăzăroaia, în fața magistraților.