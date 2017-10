Agresorul fostului director al fabricii de in de la Mangalia, reţinut de oamenii legii

Agresorul fostului director al fabricii de in de la Mangalia, reținut de oamenii legii

Principalul suspect care l-ar fi bătut pe fostul director al fabricii de in din Mangalia, după care l-a lăsat pe un câmp din localitatea Comana, a fost reținut de oamenii legii și urmează să fie prezentat instanței de judecată cu propunerea de arestare preventivă. El este acuzat de vătămare corporală gravă. În urmă cu o zi, polițiștii din localitatea Comana l-au găsit pe Gheorghe Șerban, fost director la fabrica de in din Mangalia, bătut și lăsat pe câmp într-o baltă de sânge. Omul de afaceri a apucat, cu ultimele puteri, să spună cine l-a lăsat inconștient pe câmp, însă nu a mai putut da detalii deoarece starea lui de sănătate s-a agravat. Potrivit anchetatorilor, principalul suspect ar fi Daniel Săracu, în vârstă de 25 de ani, pe care Șerban l-ar fi găsit cu oile pe una dintre solele care-i aparțin din apropierea localității Comana. Atunci, bărbatul i-a cerut să părăsească zona, însă ciobanul s-a supărat și l-a luat la bătaie până l-a lăsat într-o baltă de sânge. Luat la întrebări de anchetatori, suspectul, care este cunoscut pentru violențele sale, neagă toate acuzațiile care i se aduc. La rândul lui, Gheorghe Șerban se află în stare gravă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța iar medicii sunt rezervați în ceea ce privește starea lui de sănătate, deoarece are grave traumatisme la cap care-i pun viața în pericol.