Agresorii poliţistului din Cumpăna au fost arestaţi

Mesaj pentru mincinosi

cum se face ca presa intotdeauna exagereaza cand se intampla cate ceva....iar in legatura cu politistul agresat mai bine verificati un pic...omul nu are apsolut nimic...deci se zice ca 10 zile de ingrijiri medicale nu? poi cum se face ca nu are apsolut nimic si este in continuare la lucru...daca era vorba de 10 zile de ingrijiri medicale trebuia sa fie acasa ori la spital nU? deci va rog eu nu mai exagerati si nu mai rastalmaciti intamplarile. mai spuneti ca l-au batut crunt deci sincer cineva ar trebuii sa verifice mai bine intamplarile nu de alta dar unii cad vinovati mai mult decat se poate ....chiar aseara am vorbit cu politistul in culpa si nua vea apsolut nimic asa c a mintiit pe fata voi cei de la televiziune si ziar.