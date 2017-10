Aglomerație și pe DN 1, pe sensul de mers spre munte: Se circulă în coloană până la intrarea în Comarnic

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Traficul rutier este intens sambata, la orele pranzului, pe DN1 Bucuresti - Brasov. Pe sensul de mers catre Brasov se circula in coloana de la kilometrul 101 (Nistoresti), pana la intrarea in Comarnic, dar si intre Sinaia si Busteni. In sens invers, s-a format coloana intre Azuga si Busteni, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane, intr-un comunicat, citat de hotnews.ro.Se circula ingreunat si la iesirea din Bucuresti, in zona Baneasa, unde se desfasoara un miting aviatic.Soferii sunt sfatuiti de politistii rutiesri sa foloseasca autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti.Pentru a evita aglomeratia de pe Valea Prahovei, cei care doresc sa ajunga la Brasov pot urma si ruta DN1A Ploiesti - Cheia - Sacele. Si pe acest drum circulatia s-a intensificat, dar nu sunt semnalate probleme semnificative de trafic, potrivit Centrului Infotrafic.