Agenţii şi ofiţerii din penitenciare vor primi şi ei 10% în plus la salariu

Agenții și ofițerii din penitenciare vor primi și ei 10% în plus la salariu

Ştire online publicată Luni, 28 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Agentii si ofiterii de penitenciare vor primi incepand cu 1 octombrie 2017 o majorare salariala de 10% aplicata la salariul brut, conform unui proiect pregatit de Ministerul Justitiei, a anuntat, luni, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), informeaza News.ro.Astfel, incepand de la 1 octombrie, prevederile care se vor aplica si angajatilor din penitenciare vizeaza majorarea cu 10% a cuantumului brut al salariilor de functie ale politistilor din Ministerul Afacerilor Interne si unitatile/institutiile/structurile aflate in subordinea sa, cu exceptia celui care a beneficiat de majorari potrivit Legii nr. 250/2016.De asemenea, de la aceeasi data se va aplica si majorarea cu 15% a cuantumului brut al salariilor de baza ale personalului civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, cu exceptia personalului civil din Ministerul Apararii Nationale si institutiile aflate in subordinea sa, precum si a celui care a beneficiat de majorari potrivit Legii nr. 250/2016."Saptamana aceasta proiectul ar trebui sa intre in Guvern dupa cum ne-a informat ministrul Justitiei", precizeaza sindicalistii.In data de 1 august, sindicatele din penitenciare au declansat actiuni de protest, din cauza conditiilor de munca si a lipsei de personal din penitenciare, ulterior fiind angajate discutii cu premierul si cu autoritatile pentru rezolvarea problemelor din sistem.