Agenţii de poliţie din Constanţa se răzvrătesc

Agenții de poliție din Constanța se răzvrătesc

Agenții de poliție constănțeni sunt supărați: nu mai au week-end-uri, nu mai au sărbători legale, dar nici nu primesc sporurile care li se cuvin. Așa că au dat în judecată Poliția Constanța și-și cer drepturile. Sunt la munca de jos. Așa simt agenții de poliție din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța. Lor le revine sarcina să patruleze, zi și noapte, pe străzile localităților; ei trebuie să desfășoare acțiuni de prevenire a infracțiunilor, să meargă prin piețe și alte locuri aglomerate pentru a le explica oamenilor cum să se ferească de hoți; tot ei sunt cei cărora li se adresează cetățenii supărați pe vecini sau cei care au fost victime ale furturilor. Ce primesc în schimb? Bani puțini și jigniri multe. La îmbunătățirea percepției pe care o are cetățeanul de rând despre polițist se lucrează zi de zi, așa că agenții s-au hotărât să ia atitudine și cu privire la partea financiară. Peste 240 de polițiști cer sporul de week-endÎn prezent, pe rolul Tribunalului Constanța se judecă dosarul 10467/118/2011, intentat IPJ Constanța de Biroul Teritorial Constanța al Sindicatului Național al Agenților de Poliție, pentru acordarea sporului de 100% pentru orele muncite în week-end-uri sau de sărbătorile legale. Nemulțumirea este generală, căci la reclamanți sunt menționați 241 de agenți de poliție, care își des-fășoară activitatea în mediul rural și urban constănțean. „Codul Muncii nu a fost niciodată respectat în Ministerul de Interne și este cazul ca acest lucru să se schimbe. Noi am intentat un proces IPJ Constanța, prin care cerem sporul de 100% pentru zilele de sfârșit de săptămână și de sărbători legale când s-a lucrat, din ultimii trei ani. Nu înseamnă că mai înainte s-a acordat, ci legea ne permite să cerem doar pentru această perioadă. Este dreptul oamenilor și trebuie să beneficieze de el”, a explicat Daniel Avasilcăi, președintele Biroului Teritorial Constanța al sindicatului menționat. În plus, a subliniat liderul de sindicat, „agenții de poliție dacă au două week-end-uri libere pe an și numai dacă sunt în concediu”. „În rest, în fiecare sfârșit de săptămână sunt chemați la muncă, sunt în alertă și mai nou trebuie să patruleze pe jos, căci li s-a spus că nu mai sunt bani de combustibil”, a adăugat sindicalistul cu privire la motivul procesului. IPJ Constanța trebuie să aducă pontajeleMâine urmează să se desfășoare al patrulea termen, la care juriștii Poliției Constanța trebuie să prezinte magistraților ponta-jele din ultimii trei ani, din care să reiasă dacă agenții reclamanți au fost la muncă la sfârșit de săptămână și de sărbătorile legale și cum au fost recompensați. „Urmează să solicităm și o expertiză contabilă, pentru a stabili cu exactitate ce sumă se cuvine fiecărui agent. Astfel de acțiuni au mai fost la nivelul țării, iar instanțele de judecată au dat dreptate agenților de poliție. De exemplu, la Bacău, fiecare agent trebuie să primească între 17.000 și 20.000 de lei, sumă reprezentând sporurile pe care nu le-au primit în ultimii trei ani”, a adăugat liderul de sindicat. Victorie pentru sindicateSindicaliștii sunt încrezători că se vor schimba condițiile de muncă, odată cu semnarea noului Acord privind raporturile de mun-că, încheiat între Ministerul de Interne și Federația Sindicatelor Democratice a Polițiștilor din România „Ale-xandru Ioan Cuza”. Acordul a fost semnat marți, 12 martie, și prevede, printre altele: „Durata normală de lucru pentru polițiști este de opt ore pe zi și cinci zile pe săptămână, potrivit legii. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin excepție, durata timpului de muncă poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână cu condiția ca media orelor muncite, calculate pentru o perioadă de referință de patru luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână”. Liderul de sindicat Daniel Avasilcăi a precizat: „Este un succes, căci este primul acord de acest tip încheiat cu Ministerul de Interne”.