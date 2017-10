Agenţia de Salvare pe Mare: "Nu ne-a chemat nimeni acolo. Am aflat de la tv. Dacă eram anunţaţi, ajungeam în maximum 10 minute"

Agenția de Salvare pe Mare: "Nu ne-a chemat nimeni acolo. Am aflat de la tv. Dacă eram anunțați, ajungeam în maximum 10 minute"

Ştire online publicată Marţi, 16 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Reprezentanții Agenției Române de Salvare a Vieții Omenesti pe Mare (ARSVOM) spun că dacă ar fi fost anunțați despre prăbușirea elicopterului SMURD ar fi putut ajunge la locul tragediei în cel mult zece minute, pentru că aveau o șalupă pe lacul Siutghiol, în apropierea locului tragediei. Iulian Crețu, director în cadrul ARSVOM, a declarat, azi, că a aflat despre accidentul aviatic de la televizor și că imediat la locul tragediei a fost trimisă șalupa instituției, care se afla pe lac.”Nu ne-a chemat nimeni acolo. Nu am fost alarmați. În momentul în care m-am autosesizat, am trimis în zonă echipajul cu șalupa Jupiter de pe lacul Siutghiol și cu trei scafandri. (...) Am văzut întâi pe televiziuni și m-am autosesizat. Am anunțat directorii, șalupa și scafandrii, pe care i-am trimis acolo. Am intervenit benevol. Nu am mai așteptat să fim solicitați. Sunt situații de forță majoră în care noi nu așteptăm să fim solicitați, trimitem oameni. De la ora 16.50 și până dimineață la 04.30, când s-a recuperat ultimul trup, șalupa a stat în zonă”, a spus Iulian Crețu.El a precizat că ARSVOM nu a fost anunțată prin 112 despre producerea accidentului, alerta fiind dată numai la intervențiile pe mare, dar dacă s-ar fi întâmplat acest lucru șalupa putea ajunge în cel mult zece minute la locul prăbușirii elicopterului SMURD, scrie Mediafax.