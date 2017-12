Agenţi bătuţi chiar în sediul de poliţie. "A spus că ne taie!"

Agenți bătuți chiar în sediul de poliție. "A spus că ne taie!"

Sunt întâmplări prin care trec polițiștii din județul Constanța care seamănă destul de mult cu cele din Vestul Sălbatic. O astfel de întâmplare a avut loc, la începutul acestei săptămâni, când doi agenți au fost bătuți, înjurați și amenințați chiar în sediul Poliției. În ciuda evenimentelor, agresorul a fost descătușat și este cercetat în libertate.Un echipaj de patrulă mixtă, format din lucrători ai Poliției Române, Poliției Locale și Jandarmeriei, a fost solicitat să intervină în urma unei altercații între două persoane, pe raza orașului Hârșova. După ce oamenii legii au identificat agresorul și victima, aceștia au încercat să-l conducă pe bărbatul care a început scandalul la secția de Poliție, deși acesta se împotrivea. În autospecială, unul dintre agenții Poliției Locale a fost amenințat cu bătaia și înjurat.După ce Sebastian Leonard C. a fost adus în secția de Poliție, în sprijinul acestuia au venit mai mulți indivizi care au început să-i huiduie pe agenți și să le ceară explicații.„Pe toată perioada în care a fost adus în sediul Poliției, bărbatul ne-a înjurat și amenințat. A spus că ne taie, că ne bate, că știe unde locuim cu familiile. Nu l-am încătușat la acel moment pentru că este o măsură drastică și el deja era în sediu. La un moment dat, bărbatul l-a lovit cu pumnul și cu piciorul pe colegul meu. Apoi a luat scaunul cu care a vrut să-l lovească pe coleg, iar atunci am intervenit și am băgat mâna pentru a nu-l lovi. Atunci au intervenit ceilalți colegi și l-au încătușat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Nicolae-Bogdan Ghimboase, șeful Poliției Locale Hârșova.Cu toate că a lovit doi agenți, apoi a înjurat și amenințat polițiștii și jandarmii aflați în sediul de poliție, agresorul a fost descătușat și lăsat să plece. Sebastian Leonard C. este cercetat în stare de libertate. Între timp, șeful Poliției Locale s-a prezentat la Institutul de Medicină Legală Constanța și a primit 30 de zile de îngrijiri medicale, după ce a suferit o fractură la metacarpiene, la mâna dreaptă. De asemenea, un alt agent al Poliției Locale a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a fost bătut de același individ.„În urma evenimentului, cei doi și-au pierdut temporar capacitatea de muncă, iar cazul este investigat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța. Victimele agresiunii sunt Nicolae-Bogdan Ghimboase, în vârstă de 43 de ani, și Lilian Roșca, în vârstă de 54 de ani”, au precizat reprezentanții ITM Constanța.Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârșova a preluat cercetările în acest caz și desfășoară în prezent o anchetă. De asemenea, inspectorul principal George Marcu, comandantul Poliției Orașului Hârșova, a confirmat evenimentul, însă nu a dorit să dea detalii suplimentare, menționând că este o anchetă în curs a procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârșova.„La data de 18 decembrie, s-a înregistrat o sesizare a Poliției Locale Hârșova, privind săvârșirea infracțiunii de ultraj asupra a doi polițiști locali, care se aflau în timpul exercitării atribuțiunilor de serviciu. În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul infracțiunii de ultraj, cercetările fiind continuate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârșova”, a declarat Cristina Vasile, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța.