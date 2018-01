Agent de poliţie, acuzat că a încercat să întreţină relaţii sexuale cu o minoră

Agent de poliție, acuzat că a încercat să întrețină relații sexuale cu o minoră

Ştire online publicată Joi, 11 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

"Este o sesizare împotriva unui agent de poliție. Ancheta este în curs de desfășurare. Nu vă putem furniza mai multe informații", a declarat Niculina Lisnic, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni.Primarul comunei Gorban, Dănuț Rotaru, a declarat pentru AGERPRES că agresorul ar fi ajutorul șefului postului de Poliției din localitate. Acesta are 41 de ani, este căsătorit și este tatăl unui copil minor.Potrivit acestuia, victima lucrează de un an și jumătate pentru familia adjunctului șefului de post din Gorban. Ea provine dintr-o familie săracă, cu șapte copii, care trăiește din ajutorul social.Incidentul a avut loc în cursul după amiezii zilei de miercuri."M-a sunat tatăl fetei îmi spună ce s-a întâmplat și să mă întrebe la care poliție să se ducă. I-am zis să se ducă la comandant la Răducăneni. Mi-a spus că a venit fata plângând acasă, că ar fi fost la respectivul. O ajuta pe soția acestuia la curtea din spate de la magazin. În casă, am înțeles, ar fi (...) încercat să întrețină relații sexuale cu ea", a declarat primarul localității Gorban, din comuna Răducăneni.Potrivit declarațiilor tatălui, fata nu a spus nimic până miercuri seara. În cele din urmă, tatăl și fiica sa au depus, joi dimineața, plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni."I-am zis fetei să mergem la Poliție să îl denunțăm, dar fata a zis: "Nu, tată, nu mergem nicăieri pentru că mi-e frică să nu mă calce cu mașina. Cred că este posibil ca el să o fi amenințat (...) Nu vreau bani, nu vreau nimic. Vreau să fie apărată fiica mea, să îi fie apărate drepturile, nu să fie violată de un polițist. Să facă legea ce trebuie să facă. Să fie protejat copilul meu și alți copii", a declarat tatăl fetei, scrie Agerpres.